Die Zinsängste scheinen an den Börsen abgeebbt zu sein und die Marktteilnehmer greifen wieder vermehrt zu. Die großen Aktienindizes scheinen sich in Richtung neue Höchststände aufzumachen! Auch die Edelmetalle laufen!

der DAX Index konnte sogar neue Allzeithöchststände markieren. Mit einem ‚Intraday‘-Hoch von fast 15.570 Punkten wurde ein neuer Rekord gesetzt.

Demzufolge scheint auch das Thema Inflation vorerst wieder an Brisanz verloren zu haben. Gut ins Bild passt auch dass die Skepsis vieler Marktteilnehmer noch groß ist, ebenso wie beim Gold. „Aufwärts mit Angst“ ist an den Börsen deutlich nachhaltiger als Party-Stimmung, die mit einem riesen Kater endet!

Aber auch Gold is back! Die momentane technische Ausgangslage signalisiert das Ende der mehrmonatigen Konsolidierung. Dazu passt, dass auch die Daten der ‚Commodity Futures Trading Commission‘ deren Long-Positionen in Gold etwa 50 % unter dem letztjährigen Höchststand liegen. Das ist ein Indiz dafür, dass die Stimmung noch lange nicht überschwänglich ist.

Weiteren Treibstoff für die verbesserten Daten am Goldpreis lieferte die Fed, indem man mitteilte, dass manvorerst keine drosselnden Maßnahmen ergreifen werde. Deshalb sollte auch die ‚Tapering‘-Debatte dieses Jahr noch einmal geführt werden müssen.

Die Regierung ist zweifelsohne weiter an niedrigen Zinsen interessiert, wobei gerade der Einfluss der ehemaligen Fed-Chefin Janet Yellen nicht zu unterschätzen ist! Daraus resultiert eine inverse Korrelation zwischen dem Goldpreis und den US-Realzinsen, was zweifelsohne sehr positiv für Gold ist.

Weiterer positiver Stimulus für die Basis- und Edelmetalle sind die weltweiten Billionen-Konjunkturprogramme, durch die die Staatsschulden aller Länder signifikant steigen werden!

STOP-NEWS aus Ecuador...

Aurania Resources triumphiert gleich zwei Mal!

Dass der Südosten Ecuadors für exzellente Ergebnisse sorgen kann, unterstreichen die jüngsten Erfolgsmeldungen von Aurania Resources – und das gleich zweifach!

Silber gehört die Zukunft...

JETZT WIRD ES KRASS! Diese SILBER-AKTIE schlägt alles! MEGA-Perfomance und jetzt noch 60 Mio. Angebot!

Die Corona-Krise hat auch an den Kapitalmärkte vieles durcheinandergebracht. Silber ist gefragt wie nie! Vizsla Resources als angehender Produzent gibt jetzt richtig Gas! Weitere TOP-NEWS schon zeitnah zu erwarten!

Trillium Gold Mines / Fiore Gold

Gold, wertvoll und begehrt

Gold bewegt sich preislich ähnlich wie in den Jahren 2007 und 2008.

Maple Gold Mines / Kore Mining

Flash-Crashs

Dass Gold ein hervorragendes Investment-Mittel ist, dürfte sich herumgesprochen haben. Flash-Crashs sollten nicht beunruhigen.

Tudor Gold / Ximen Mining

Der Geist des Klondike Goldrausch

Kürzlich wurde eine Privatsammlung von Fotos, Briefen und anderen Dingen, die Klondike Gold Rausch-Ära betreffend, gespendet.

EINFACH GELD VERDIENEN ***

ANALYSTENHAMMER:Neues Kursziel 2,65! Und das war´s noch lange nicht! Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten

JETZT EXPLODIEREN DIE URANAKTIEN! Um fast 80 % legte alleine der Global X Uranium ETF seit Ende Oktober 2020 zu. Bei den Einzelaktien ging es noch viel stärker ab! Und das BESTE: Die Rallye geht gerade erst los!

Aztec Minerals / Millennial Lithium

Rohstoffe im Aufwind

Nach eher langweiligen Rohstoff-Jahren sind die Rohstoffe im Zuge der Covid-19-Pandemie in den Fokus der Anleger gelangt.

CanaGold / Fury Gold Mines

Fortsetzung der Goldpreis-Rally

Gerade haben wieder einige große Banken ihre Meinungen zur Zukunft des Goldpreises kundgetan.

Uranium Energy / IsoEnergy

Uran – Stoff der Zukunft

Eine ausreichende Uranversorgung wird immer wichtiger. Aber jahrelange niedrige Preise haben das Angebot verknappt.

TOP Goldproduktion in Nevada

Fiore Gold liefert höchste Qualität bei Quartalsergebnissen

Gold sieht neben der Charttechnik auch am Terminmarkt weiterhin gut aus.

Ridgeline Minerals / Tier One Silver

Die Unze Silber könnte bald 50 US-Dollar kosten

Dem Edelmetall Silber wird allgemein eine glänzende Zukunft prognostiziert. Anleger sollten sich positionieren.

Discovery Silver / Summa Silver

Inflation und Edelmetalle

Auch wenn in Sachen Pandemie Licht am Ende des Tunnels sichtbar wird, so könnte die Inflation steigen.

Gold Terra – hochgradige Gehalte bestätigen die Kontinuität der Projekte

Steigt der Goldpreis, dann wird auch das Gold in den Projekten und damit das Unternehmen und seine Aktien wertvoller.

Auf der Zielgeraden!

MAG Silver meldet vorzügliche Vierteljahresergebnisse

Silber besitzt aufgrund seiner Eigenschaften quasi eine Doppelfunktion! Zum einen ist es Anlagevehikel und zum anderen Industriemetall. Aufgrund beider Eigenschaften ist mit steigender Nachfrage zu rechnen!

Endeavour Silver / MAG Silver

Silber ist eine Schlüsselkomponente

Als leitfähigstes Metall auf der Erde wird Silber in fast allen elektronischen Anwendungen verbaut.

+++ SPANNUNG STEIGT! +++

CANADA NICKEL vor KURSSPRUNG? Alle Augen auf die neue PEA-Studie! Diese News könnte alles verändern!

Nickel ist das neue Gold – das sagt nicht irgendwer, sondern Elon Musk! Und der Tech-Pionier und Elektromobilitätspapst muss es wissen, denn keiner liefert derzeit mehr Elektroautos aus wie Tesla!

