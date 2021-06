Mein Performance-Update für Mai 2021 zu Börsen, Depot, Wikis Gastautor: Michael C. Kissig | 01.06.2021, 08:31 | 93 | 0 | 0 01.06.2021, 08:31 | Der Mai zeigte sich von seiner schönen Seite, jedenfalls was die Entwicklung an den Börsen anging. Wie ich Ende April prognostizierte, zog die alte dumme Börsenweisheit "Sell in may and go away" nicht und nach anfänglichen Kursverlusten verbuchten die meisten maßgeblichen Indizes im Monatsverlauf neue Allzeithöchststände.

In den USA steuert die Earnings-Season auf ihr Ende zu, während in Deutschland die Dividendensaison auf Hochtouren läuft. Wachstumswerte stehen weiter unter Druck, während Value-Aktien punkten können. Und für die Wiederentdeckung der Value-Titel gibt es gute Gründe. Zeit für (m)eine Rückschau auf die Indizes, meine beiden Wikifolios und die Entwicklung meines operativen Net Worth.

- Hier den Artikel weiterlesen...







