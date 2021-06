Der neue CEO der cyan AG, Frank von Seth, im Interview zu Wachstumschancen im globalen Mega-Markt Cyber Security, den Perspektiven und der Zusammenarbeit mit Mobilfunkriesen wie Orange.

Cyberangriffe – für Unternehmen können sie zur Existenzbedrohung werden. Der Schaden erreicht nicht selten zweistellige Millionensummen und das Image ist oftmals dahin. Für Privatpersonen ist der Schaden ebenfalls immens: Datenklau und -verschlüsselung, Viren und Erpressung mit sensiblen Informationen. Schutz beim Surfen im Internet ist daher von enormer Wichtigkeit. Genau um diesen Schutz kümmert sich die deutsche cyan AG mit Wurzeln in Österreich seit über 15 Jahren.

Die Vision, das digitale Leben von Internetnutzern weltweit vor Cyber-Bedrohungen zu schützen, steht im Zentrum des Unternehmenserfolgs. Die großen Player der Telco-Branche vertrauen bereits auf die Lösungen von cyan. So gab es zum Beispiel 2021 den „Go-Live“ mit Magenta Telekom und Orange Frankreich. Nun will cyan den Weltmarkt mit seiner Sicherheitslösung erobern. Vorstandsvorsitzender Frank von Seth über das Potenzial in dieser Zukunftsbranche.

better value: Herr von Seth, warum ist digitale Sicherheit so wichtig und wo genau setzt cyan hier an?

Frank von Seth: Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Dies gilt auch für die digitale Sicherheit. Selbst wenn digitale Sicherheit nicht unmittelbar greifbar ist, kann ein Schaden dennoch einen sehr, sehr großen Einfluss auf unser Leben haben – nicht nur finanziell, sondern auch emotional. Zum Beispiel durch das Vernichten bzw. Verschlüsseln wertvoller Dokumente und Bilder oder durch Erpressen von Lösegeld, um eben diese Dateien wieder freizugeben.

Phishing, Malware, Viren, etc., die digitalen Bedrohungen für Unternehmen und Privatpersonen haben viele Gesichter. Die gefühlte Ohnmacht im Auge solcher Bedrohungen löst oftmals negative Emotionen aus, und verleitet so manchen dazu, zu vergessen, dass vieles das unseren Alltag bestimmt und uns unser komfortables Leben ermöglicht, ohne die digitale Vernetzung nicht möglich wäre. Genau hier setzen wir an, wir wollen jedem Nutzer die Sorge um potenzielle Gefahren nehmen, damit die Vorteile des Internets in vollen Zügen genutzt werden können.

Wir haben eine Technologie entwickelt, die sehr einfach zu verwenden ist und Nutzer direkt im Netzwerk schützen kann, noch bevor potenzielle Gefahren überhaupt das Endgerät erreichen. Diese Technologie setzen wir gegenwärtig bei Telekommunikations-Anbietern wie zum Beispiel Magenta oder Orange ein, werden aber in Zukunft auch unsere eigene App anbieten. Wir verstehen uns als der „Sicherheitsgurt“ der digitalen Reise im Internet.

better value: Die Pandemie und die Verlagerung ins Homeoffice haben die Nachfrage nach Cyber-Sicherheit deutlich verstärkt. Wie kommt es, dass Sie dennoch im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzrückgang verzeichneten?

Frank von Seth: Es ist richtig, dass sich durch die Pandemie und die Verlagerung ins Homeoffice, das Schutzbedürfnis und auch das Bewusstsein dafür deutlich verstärkt haben. Trotz dieser erhöhten Nachfrage nach Cyber-Sicherheit waren aber auch wir bei cyan einer gravierenden Belastungsprobe ausgesetzt. Durch zahlreiche Restriktionen wie etwa Reisebeschränkungen oder verminderte Ressourcen, aufgrund von Kurzarbeit auf Seite unserer Kunden, kam es zu Verzögerungen bei Installationsprojekten oder technischen on-site Workshops.

Außerdem hatte die Pandemie starken Einfluss auf potenzielle Neukunden. In dieser herausfordernden Zeit war die kurzfristige Reaktion der meisten MNOs, zum einen eine Refokussierung auf das unternehmenskritische Geschäft und zum anderen große Vorsicht bei neuen Investitionen und damit einhergehende Budgetkürzungen. Mittelfristig eröffnet die Pandemie jedoch große Chancen für unser Unternehmen.

better value: Wie haben Sie auf dieses herausfordernde Marktumfeld, welches Sie gerade beschrieben haben, denn reagiert?

Frank von Seth: Bedingt durch die globale Situation konzentrierten wir uns im Jahr 2020 vermehrt auf die Umsetzung der Installationen bei bestehenden Partnern und die Optimierung des Go-To-Markets. Ganz wesentlich lag der Fokus natürlich auf den Vorbereitungen für den Launch bei Orange in Frankreich, dem ersten und zugleich grössten Markt von Orange. Nach der „Friendly Customer Testing“-Phase (Ende 2020) sind wir hier seit April in ausgewählten Regionen „live“. Mit der Öffnung der Orange Shops ab Juni 2021 und dem Ausrollen auf ganz Frankreich werden sich die guten Zahlen – gegenwärtige Steigerung von über 20% pro Woche – noch schneller erhöhen.

Im Rahmen unseres Gruppenvertrag werden unsere Produkte sukzessive in anderen Orange Ländern eingeführt und die Projekte individuell abgestimmt. Gegenwärtig befinden wir uns auch mit weiteren Orange Ländern in detaillierten Gesprächen.

Natürlich sind wir auch mit anderen Partnern wie Magenta Telekom, Claro, MobiFone und Weiteren im Austausch und erwarten bei diversen, aktuellen Projekten eine schnelle Umsetzung sowie die Integration des gesamten cyan Cybersecurity-Spektrums für alle Kundengruppen.

better value: Wie viele der rund 260 Mio. Endkunden von Orange wollen Sie als Kunden gewinnen

Frank von Seth: Natürlich möglichst viele, möglichst schnell - das Potential ist enorm und wir integrieren unsere Lösung Land für Land. Es ist für beide Partner eine Herausforderung mit hohen Erwartungen. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass wir es schaffen können, mittelfristig rund 30 % der Endkunden in den jeweiligen Ländern für uns zu gewinnen – dies sogar ohne große Marketinganstrengungen. Orange ist aber selbst sehr daran interessiert diese Marke deutlich zu übertreffen.

better value: In Ihrem Heimatmarkt Österreich haben sie gerade die Zusammenarbeit mit Magenta Telekom ausgebaut. Was steckt dahinter?

Frank von Seth: Richtig, bis vor kurzem war die Zusammenarbeit auf den Schutz der Magenta Kunden im mobilen Netz konzentriert. Jetzt haben wir die Kooperation auch auf den Festnetzbereich ausgedehnt. Diese Erweiterung wird unsere Recurring Revenues, also die wiederkehrenden Umsätze, weiter wachsen lassen. Dies ist eine sehr positive Entwicklung und eine Bestätigung, dass es wichtig ist mit bestehenden Partnern kontinuierlich den Dialog zu führen, da es bei guter Serviceleistungen langfristig immer Möglichkeiten zum Ausbau der Produkt- und Vertragsbeziehung gibt.

better value: Diese Erfolge haben sich noch nicht in den Finanzzahlen niedergeschlagen und man sieht sie nicht im Aktienkurs. Woran liegt das?

Frank von Seth: Es liegt in der Natur unseres Geschäftes, dass es ein wenig dauert bis wir unsere Lösungen in komplexen Telekomnetzwerken installiert haben und sich die Erfolge in konkreten Zahlen niederschlagen. Dann allerdings generieren wir stark skalierende und wiederkehrende Cash-Flows. 2021 gehen wir nicht nur bei Orange Frankreich „live“, sondern arbeiten auch bei vielen weiteren Partnern am „Go-live“. Dies gibt uns eine hervorragende Basis für 2022 und vor allem darüber hinaus – wir sind überzeugt davon, dass sich der erwartete Anstieg unserer Recurring Revenues über kurz oder lang auch im Aktienkurs widerspiegeln wird.

better value: Wo sehen Sie das Unternehmen in drei bis fünf Jahren?

Frank von Seth: Ich bin sehr ambitioniert, mit einer klaren Vision für unser Unternehmen. Wir bewegen uns in einem der global größten Märkte den es, neben Healthcare und Klimaschutz, zurzeit gibt. Wir haben mit unserer Technologie einen Vorsprung gegenüber unseren Peers, den wir jetzt nutzen müssen. Es gibt weltweit mehr als fünf Milliarden mobile Subscriber und noch viel mehr verbundene Endgeräte - wir haben den Anspruch einen Großteil davon abzusichern und somit unsere globale Position als Anbieter von Cyber-Sicherheit auszubauen.

better value: Was ist Ihre Philosophie in der Führung eines Unternehmens, das so rasant wachsenden soll?



Frank von Seth: Be first, be fast! Wir sind noch ein mittelständisches, deutsch-österreichisches Unternehmen und wollen unsere Position auf den Weltmärkten ausbauen. Dazu müssen wir aus unserer Komfortzone heraus, Kreativität entwickeln, Mut haben Fehler zu machen und den Wunsch verfolgen uns täglich zu verbessern. Wir haben ein starkes, einzigartiges Produkt in einem sehr großen Markt, welcher mit jedem Tag wächst. Jetzt ist für uns die Zeit gekommen die Marke cyan proaktiv zu etablieren und so die Plätze zu besetzen, dann zu halten, und dadurch aus dem Unternehmen cyan einen multinationalen Player zu machen.

better value: Vielen Dank Herr von Seth für das Gespräch.