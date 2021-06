Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

CompuGroup Medical übernimmt VISUS Health IT CompuGroup Medical übernimmt über die Tochtergesellschaft CGM Clinical Deutschland GmbH sämtliche Anteile an der VISUS Health IT GmbH aus Bochum. Verkäufer sind die VISUS Beteiligungsgesellschaft mbH und die Grönemeyer Medical GmbH & Co. KG. Den …