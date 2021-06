Amplify Games von BlockchainK2 nimmt den Indie- Games-Entwickler Santiago Zapata in seine Branchenallianz auf

Santiago fördert als kreative Kraft der Gaming-Branche seit fast zwei Jahrzehnten die Community Temple of the Roguelike (https://blog.roguetemple.com/) und hat ein breites Spektrum einzigartiger Projekte geschaffen. Slashie hat Dutzende experimenteller Titel (https://slashie.net/) entwickelt und über sein Entwicklungsstudio Slashware Interactive (https://slashwareint.com/) im Selbstverlag das erfolgreiche Mobiltelefon-Spiel Ananias veröffentlicht. Slashware ist derzeit auch mit der Entwicklung von NovaMundi befasst, das Anfang dieses Jahres in das Finanzierungsmodell Early Access von Steam aufgenommen wurde.

„Da ich erlebt habe, wie schwierig es ist, in dieser Zeit des Überflusses an Indie-Titeln sein Spiel zum Publikum zu bringen, bin ich neugierig darauf, wie die Amplify-Plattform kleinen Studios Tools für eine bessere Vermarktung ihrer Games anbietet”, meinte Santiago Zapata, der Gründer von Slashware Interactive und Temple of the Roguelike. „Ich bin außerdem begeistert über die Aussicht, den Communities eine Möglichkeit zu bieten, über Community-Geschäfte, die die gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder nutzen, autark zu werden.“

„Wir freuen uns sehr, Slashware Interactive und die wachsende Community von Temple of the Roguelike in der Amplify-Allianz zu begrüßen“, erklärte Tony Caputo, der CEO von Amplify Games. „Santiago bringt entscheidende Erfahrungen als Entwickler und als Mitglied der Community in die Amplify-Allianz ein, und wir freuen uns darauf, im Zuge der Entwicklung der Gaming-Technologieplattform von Amplify mehr von ihm zu lernen.“

Als neuestes Mitglied der Amplify-Allianz ist Santiago Teil einer vielfältigen Gruppe von Branchenexperten, die bei der anstehenden Entwicklung der digitalen Plattform von Amplify wichtige Informationen beisteuern werden. Für weitere Informationen über Amplify Games besuchen Sie bitte die offizielle Website (https://amplifygames.io/).