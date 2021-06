DGAP-News Your Family Entertainment AG: Familiensender Fix&Foxi Channel startet in Äthiopien und Eritrea bei afrikanischem Streaming-Anbieter habeshaview IPTV (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 08.06.2021, 09:00 | 71 | 0 | 0 08.06.2021, 09:00 | Your Family Entertainment AG: Familiensender Fix&Foxi Channel startet in Äthiopien und Eritrea bei afrikanischem Streaming-Anbieter habeshaview IPTV ^

DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Vereinbarung Your Family Entertainment AG: Familiensender Fix&Foxi Channel startet in Äthiopien und Eritrea bei afrikanischem Streaming-Anbieter habeshaview IPTV 08.06.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Corporate News der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14)

Your Family Entertainment AG: Familiensender Fix&Foxi Channel startet in Äthiopien und Eritrea bei afrikanischem Streaming-Anbieter habeshaview IPTV München, Addis Abeba, 08.06.2021: Die Your Family Entertainment AG verkündet heute ihre neue Partnerschaft mit der äthiopischen Streaming-Plattform habeshaview. Der Pay-TV-Sender Fix&Foxi Channel und seine familienfreundlichen Programme stehen den Abonnenten von habeshaview ab sofort in englischer Sprache zur Verfügung.

Die internationale Verbreitung des Fix&Foxi Channels wird somit weiter ausgebaut. Der Sender begeistert bereits Kinder und Familien in Europa, dem Mittleren Osten, Asien und Afrika. Die liebenswerten Zeichentrickfiguren Fix und Foxi präsentieren das abwechslungsreiche Programm aus Zeichentrick- und Live-Action-Sendungen, das für alle Altersgruppen geeignet ist. Alle Serien und Filme werden sorgfältig ausgewählt, sind gewaltfrei und vermitteln positive soziale Werte.

Mit seinen unterhaltsamen und lehrreichen Inhalten ergänzt Fix&Foxi Channel das bestehende Portfolio von habeshaview perfekt. Die Streaming-Plattform bietet eine breite Auswahl an nationalen und internationalen Kanälen an. habeshaview fokussiert sich dabei darauf, äthiopische Produktionen einem internationalen Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig hochwertige internationale Inhalte nach Ostafrika zu bringen.

Tigist Kebede, Operational Director bei habeshaview, sagt: "Die Your Family Entertainment AG beweist seit langem ihr Engagement, jüngeren Zuschauer:innen unterhaltsame und qualitativ hochwertige Programme zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns, Fix&Foxi Channel zur äthiopischen Streaming-Plattform habeshaview hinzuzufügen, da wir uns verpflichtet haben, unseren Kund:innen nur die besten Inhalte aus der ganzen Welt zu liefern."

Seite 2 ► Seite 1 von 2 Your Family Entertainment Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diskussion: Your Family Entertainment AG da geht noch was Wertpapier

Your Family Entertainment Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer