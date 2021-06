Kommentar ZINSPOLITIK | Ein Drahtseilakt für die Notenbanken

Die Berichtssaison klingt aus. Jetzt gibt es keine Ablenkungsfaktoren mehr und die Anleger werden ihr Ohr an die Lippen von Fed & Co. legen. Fingerspitzengefühl in Sachen Kommunikation ist in den kommenden Wochen und Monaten gefragt. Gelingt es den Notenbanken, Verwerfungen am Aktienmarkt zu verhindern?