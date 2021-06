Royal Helium schließt überzeichnete Finanzierung auf Bought-Deal-Basis in Höhe von 17.250.000 Dollar ab

icht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bes

SASKATOON, SASKATCHEWAN - (8. Juni 2021) Royal Helium Ltd. . („Royal“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: RHC) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Prospektangebot von Einheiten („Einheiten“) auf der Basis eines „Bought Deal“ abgeschlossen und dabei durch die Ausgabe von 34.500.000 Einheiten zum Preis von 0,50 Dollar pro Einheit einen Bruttoerlös 17,25 Millionen Dollar eingenommen hat (das „Angebot“). Dies schließt auch 4.500.000 Einheiten ein, die gemäß der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption, die den Underwritern bei Abschluss des Angebots gewährt wurde, begeben wurden.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss des Angebots zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,75 Dollar pro Aktie. Die Warrants unterliegen jedoch dem Recht des Unternehmens, das Verfallsdatum der Warrants durch eine schriftliche Benachrichtigung der Inhaber der Warrants vorzuziehen, wenn der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) an den vorangegangenen zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen mehr als 1,25 Dollar pro Stammaktie beträgt. Die Warrants wurden bedingt für eine Notierung an der TSXV zugelassen und werden voraussichtlich nach Abschluss des Angebots unter dem Kürzel RHC.WT an der TSXV notiert werden, vorbehaltlich der Erfüllung der Kotierungsbedingungen der TSXV.

Cormark Securities Inc. und Eight Capital fungierten in Verbindung mit dem Angebot als Konsortialführer (die „Konsortialführer“) eines Konsortiums, das auch Canaccord Genuity Corp. beinhaltete (zusammen mit den Konsortialführern, die „Underwriter“).

Als Gegenleistung für die von den Underwritern in Verbindung mit dem Angebot erbrachten Dienstleistungen erhielten die Underwriter (a) eine Barprovision in Höhe von 7 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot und (b) eine Anzahl von nicht übertragbaren Vergütungswarrants (die „Vergütungswarrants“), die 7 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots begebenen Einheiten entspricht. Jeder Vergütungswarrants kann ausgeübt werden, um eine Einheit (die „Vermittlerwarrant-Einheit“) zu erwerben. Jede Vermittlerwarrant-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant (der „Vermittlerwarrant-Einheits-Warrant“). Jeder Vermittlerwarrant-Einheits-Warrant unterliegt denselben Bedingungen wie die Warrants, die gemäß dem Angebot begeben wurden.