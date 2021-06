Rohstoffpreise steigen weiter: China als Preistreiber für Industriemetalle

Die global wirtschaftliche Erholung trägt zu einer hohen Nachfrage von Rohstoffen, insbesondere von Industriemetallen bei. Das eingeschränkte Angebot fördert den Preisaufschwung, China ist in der Schlüsselrolle. Anleger profitieren mit diesen Fonds.

Die Zeit nach größeren Krisen, wenn die Erholungsphase einsetzt, wenn die Wirtschaft sukzessive hochgefahren wird und die Nachfrage wächst – das ist die Zeit der Rohstoffe. Das ließ sich nach der Finanzkrise gut beobachten und sorgt auch aktuell für viel Wirbel. Nach einem wirtschaftlichen Herunterfahren, gepaart mit einem heftigen Misstrauen an den Kapitalmärkten vor gut einem Jahr, begann schon bald die Erholungsphase. Seitdem herrscht Aufbruchstimmung in vielen Unternehmenschefetagen als auch am Börsenparkett. Die Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten als auch die Impffortschritte in vielen Staaten befeuern diese Entwicklung. Um die Wirtschaft weiter anschieben zu können, werden weltweit Rohstoffe benötigt. Vor allem Industriemetalle geraten in den Fokus und lancieren zu Objekten der Begierde.