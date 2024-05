In der Aktie selbst wird nach den Zahlen eine Kursreaktion von 6,6 Prozent erwartet – die könnten entscheidend für die weitere Kursentwicklung werden, wie der Blick in den Chart verrät.

Nachhaltige Bodenbildung macht große Fortschritte

Seit rund dreieinhalb Jahren handelt das Papier in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Dieser hat jedoch vor allem in den vergangenen zehn Monaten deutlich an Schwung verloren, sodass die Aktie von Alibaba eine von vielen Abwärtstrendlinien inzwischen erfolgreich überwinden konnte.

Vor allem der Zeitraum von November bis Ende April war von einer intensiven Suche nach einem Boden begleitet. Im Preisbereich zwischen 68 und 78 US-Dollar zeigte die Aktie eine hohe Volatilität. Eine Vorentscheidung gelang allerdings weder nach oben noch nach unten.

Technische Indikation deutet auf gelungene Trendwende hin

Das änderte sich mit der steilen Rallye in den vergangenen drei Wochen. Die konnte gleich mehrere wichtige Widerstände, darunter vor allem die 50- und 200-Tage-Linie sowie den Widerstandsbereich zwischen 78 und 80 US-Dollar, überwinden, wodurch die Chance auf einen nachhaltigen und langfristigen Boden deutlich gestiegen ist.

Die inzwischen konstruktive Ausgangslage wird auch durch die technische Indikation verdeutlicht. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD haben Aufwärtstrends gebildet, noch bevor sich die Aktie erholen konnte (bullishe Divergenz). Beide zeigen inzwischen einen Trendwechsel der Aktie zugunsten steigender Kurse an.

Aktie trotz starker Gewinne noch nicht überkauft

Ungeachtet der Kursgewinne von fast 20 Prozent in nur einem Monat ist der RSI auf Tagesbasis mit einem Wert von 72 noch nicht überkauft. Das lässt Spielraum für einen weiteren Kursanstieg. Platz dürfte gegenwärtig bis in den Widerstandsbereich zwischen 90 und 92 US-Dollar sein, was gegenüber dem Kurs vom Montag ein Potenzial von bis zu 8,2 Prozent bedeutet.

Sollte sich Alibaba also nach der Vorlage seiner Geschäftszahlen steigern können und dabei die vom Optionsmarkt erwartete Kursreaktion abrufen, könnte der Sprung an Widerstandsbereich gelingen. Anleger sollten sich in diesem Fall aber auf eine wachsende Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Pullbacks einstellen. Insbesondere der Ausbruch über 80 US-Dollar und damit auch die 200-Tage-Linie könnten in den kommenden Tagen und Wochen noch einmal getestet werden.

Pullbacks oberhalb von 75 US-Dollar? Kaufgelegenheiten!

Wird die Aktie von Alibaba allerdings erneut von ihrem Earnings-Fluch erfasst – die Aktie neigt dazu, vor den Quartalszahlen gekauft, nur um danach wieder verkauft zu werden – ist ein umgehender Test der 200-Tage-Linie zu erwarten. Sollte sich hier eine rasche Stabilisierung zeigen und die Zahlen insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sein, könnte das eine attraktive Einstiegschance bedeuten.

Nachhaltig eintrüben würde sich die derzeit äußerst aussichtsreiche Situation erst für Kurse unterhalb von 75 US-Dollar sowie der 50-Tage-Linie wieder. Hier besteht aktuell also ein großes Sicherheitsnetz. Solange dieser Preisbereich nicht nachhaltig unterschritten wird, sind Pullbacks Chancen zum Kauf, denn auch im Wochenchart steht der MACD unmittelbar davor, eine Trendwende der Aktie anzuzeigen.

Fazit: Technisch top, jetzt muss nur das Ergebnis stimmen

Die Aktie von Alibaba ist vor den am Dienstagmittag zu erwartenden Quartalszahlen in einer technisch hervorragenden der Verfassung. Trotz starker Kursgewinne in den vergangenen Wochen ist das Papier noch nicht überkauft und bietet so die Chance auf einen weiteren Anstieg.

Die Ausgangslage ist inzwischen sogar so gut, dass selbst ein kurzfristiger Rücksetzer die Gelegenheit zum Einstieg bieten dürfte, denn im Wochenchart deutet sich eine übergeordnete Trendwende an. Erst für Kurse unterhalb von 75 US-Dollar sollten sich Anleger wieder auf Schwäche einstellen.

Auf die Chancen einer Bodenbildung hat wallstreetONLINE bereits vor fünf Wochen hingewiesen und das Discount-Zertifikat MB81ZC zum Kauf empfohlen. Dieses liegt bereits 11,8 Prozent im Plus und bietet für Kurse bis maximal 90 US-Dollar weitere 19 Prozent an Potenzial.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion