Wie ernst ist die Patenklage gegen Archer Aviation?

Am 10. Juni wird es spannend bei Archer. Wir haben schon lange keine (guten) Nachrichten mehr von dem Unternehmen, geschweige denn von der geplanten Verbindung mit der SPAC Atlas Crest Investment Corp. gehört. Die Aktien von ACI notieren bei rund 10 …

Am 10. Juni wird es spannend bei Archer. Wir haben schon lange keine (guten) Nachrichten mehr von dem Unternehmen, geschweige denn von der geplanten Verbindung mit der SPAC Atlas Crest Investment Corp. gehört. Die Aktien von ACI notieren bei rund 10 US-Dollar und damit auf dem Cash-Niveau, das in der Gesellschaft bereits enthalten ist. Das kann sich in Kürze ändern.Archer wird am Donnerstag sein eVTOL öffentlich präsentieren. Bisher haben wir lediglich Animationen von „Maker“, dem batteriebetriebenen Kleinflugzeug, gesehen. Die ...