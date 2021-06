Arg gebeutelt werden heute die Aktionäre von Nel ASA. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Minus von rund zwei Prozent. Damit kostet ein Anteilsschein mittlerweile nur noch 1,69 EUR. Müssen in den nächsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetrübt. Bei Nel ASA steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Schließlich verläuft das 4-Wochen-Tief nur noch rund acht Prozent unter dem aktuellen Niveau. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 1,57 EUR in den Weg. Die nächsten Stunden und Tage werden also entscheidend sein.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage beträgt momentan 2,45 EUR. Langfristige Abwärtstrends dominieren demnach das übergeordnete Geschehen. In der mittelfristigen Perspektive deuten die Trends nach unten, da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie notiert.

Fazit: Bei Nel ASA geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.