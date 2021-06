Kann die Fraport-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung beibehalten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen sorgen für die berechtigten Hoffnung auf ein erhöhtes Passagieraufkommen, von dem naturgemäß die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport (ISIN: DE0005773303) in den vergangenen Wochen deutlich profieren konnte. Wurde die Aktie noch am 22. April 2021 unterhalb von 50 Euro gehandelt, so überwand sie nach der Veröffentlichung der etwas weniger schlecht als erwartet ausgefallenen Zahlen für das erste Quartal sogar wieder die Marke von 60 Euro. Am 9. Juni 2021 verzeichnete die Fraport-Aktie bei 62,42 Euro ein neues 12-Monatshoch.

Kann sich die Fraport-Aktie, die vor dem Crash im Vorjahr oberhalb von 70 Euro notiert hatte, ihre Aufholjagd in den nächsten Wochen zumindest auf 66 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.