NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 20,00 auf 21,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag habe das Management einen zuversichtlichen mittelfristigen Ausblick vorgelegt, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher hob er Schätzungen und Kursziel an./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 20:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / 20:53 / ET

