Der genetische Psychedelika-Test von HaluGen Life Sciences, einem hundertprozentigen Tochterunternehmen von Entheon Biomedical, ist jetzt in den USA zum Verkauf verfügbar

Vancouver, British Columbia- 10. Juni 2021 - Entheon Biomedical Corp. (CSE: ENBI) (OTCQB: ENTBF) (FWB: 1XU1) („Entheon“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Entwicklung psychedelischer Medikamente zur Suchtbehandlung spezialisiertes Biotechnologie-Unternehmen, gab bekannt, dass sein genetischer Psychedelika-Test, der von seinem hundertprozentigen Tochterunternehmen HaluGen Life Sciences Inc. („HaluGen“) entwickelt wurde, jetzt in den USA zum Verkauf verfügbar ist.

Der genetische Psychedelika-Test, der erste seiner Art, wurde von HaluGen entworfen und kommerzialisiert und am 5. April 2021 in Kanada eingeführt. Der Test analysiert eine Reihe relevanter DNA-Biomarker zusammen mit einer Voruntersuchung der psychischen Gesundheit, um Einblick in das Risiko und Potenzial einer Person zu Nebenwirkungen bei der Verwendung halluzinogener Medikamente zu gewinnen.

Der genetische Psychedelika-Test gibt Benutzern personalisierte Berichte und umsetzbare Einblicke direkt zu ihrem Smartphone oder Computer mit Hilfe der Kundenplattform auf HaluGens Website und ermöglicht auf bequeme und sichere Weise ein besseres Verständnis der eigenen Sensibilität zu Psychedelika und Ketaminen. Der Test gibt auch Einblick in das kurzfristige und langfristige Potenzial Psychedelika-bedingter Risiken, wie z. B. Psychose.

Weitere Information zu Preisen und Bestellung sind auf HaluGens Website unter www.HaluGen.com erhältlich.

„Die Einführung dieses Tests im US-Markt stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen dar, der den HaluGen-Test und sein Potenzial als personalisiertes Tool zur Vorbereitung auf die Behandlung mit Psychedelika einem größeren Publikum bekannt macht“ äußerte Timothy Ko, Chief Executive Officer von Entheon. „Privatpersonen suchen nach Möglichkeiten, ihre eigenen Erfahrungen und Ergebnisse in der Erforschung von Behandlungen mit Psychedelika zu optimieren, und der US-Markt bietet eine gute Möglichkeit, die Kenntnisse zu erweitern und wichtige Partnerschaften mit dem Sektor der psychedelischen Medizin zu entwickeln“.