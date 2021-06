Roche-Genussschein springt wegen der Aussicht auf gute Alzheimer-Erlöse deutlich an

In den vergangenen Monaten entwickelte sich der Roche-Genussschein im Vergleich zum Gesamtmarkt in Zürich enttäuschend. Allerdings könnten die Kassen bei den Baslern dank einer aussichtsreichen Anti-Alzheimer-Forschung bald noch besser sprudeln, was …

In den vergangenen Monaten entwickelte sich der Roche-Genussschein im Vergleich zum Gesamtmarkt in Zürich enttäuschend. Allerdings könnten die Kassen bei den Baslern dank einer aussichtsreichen Anti-Alzheimer-Forschung bald noch besser sprudeln, was dem Titel zuletzt deutlichen Auftrieb verlieh.An der Wall Street hat die Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde, das Alzheimer-Medikament Aduhelm von Biogen (US09062X1037) zuzulassen, hohe Wellen geschlagen. So schoss der Titel am Montag an der Nasdaq alleine um 38 % nach oben, was daran liegt, dass die Einnahme des ...