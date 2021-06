Amatheon Agri erhält behördliche Genehmigung für den Anbau von medizinischem Cannabis in Simbabwe

- Der Umsatz der weltweiten medizinischen Cannabisindustrie wurde für das Jahr 2020 auf etwa 21 Milliarden US-Dollar geschätzt und als Folge der Legalisierung von medizinischem Cannabis in einer zunehmenden Anzahl von Ländern weltweit werden sehr hohe jährliche Wachstumsraten in den nächsten fünf Jahren prognostiziert

- Die Tochtergesellschaft von Amatheon Agri in Simbabwe wurde 2014 gegründet und strebt mit diesem Projekt einen First-Mover-Vorteil an, da sich das Land nach langer Isolation wieder öffnet und mit den Weltmärkten verbindet

- Dieses neue Geschäftsfeld unterstützt die strategische Expansion von Amatheon Agri in lukrative Exportmärkte und die Diversifizierung des Angebots, um zusätzliche Deckungsbeiträge zu erzielen

Amatheon Agri Holding N.V. (das "Unternehmen"), der an der Euronext notierte Agrar- und Landwirtschaftskonzern (ISIN NL0010273694, Symbol MLAAH), gibt heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Amatheon Agri Zimbabwe (PVT) Ltd. eine Lizenz zur Produktion von medizinischem Cannabis in Simbabwe erhalten hat. Dies ist der erste und wichtige regulatorische Schritt, der es dem Unternehmen ermöglicht, in eine detaillierte Planungsphase einzutreten. Standortanalyse, Auswahl von Sorten und die für die Produktion erforderlichen Zertifizierungen können nun initiiert werden. Mit dieser im Anbau stark regulierten jedoch sehr wertvollen Nutzpflanze erweitert Amatheon Agri sein Exportportfolio. Neben den Superfoods für gesunde Ernährung wird nun ein weiteres Segment im lukrativen Markt für Gesundheitsprodukte abgedeckt.