About you Preisspanne wird nicht ausgereizt About you wird die Aktien beim Börsengang zu je 23,00 Euro ausgeben. Die Preisspanne lag bei 21,00 Euro bis 26,00 Euro. Die Ausgabe der Aktien erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung. Normale Privatinvestoren sind von der Zuteilung entsprechend …