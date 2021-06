DGAP-Media / 16.06.2021 / 06:30

PRESSEMITTEILUNG



Zürich, Kleinostheim,



Xlife Sciences AG (XLS DE): curasan AG und Xlife Sciences AG kooperieren im Bereich der regenerativen Medizin



curasan AG, ein global führender Anbieter von Biomaterialien für die Knochen- und Geweberegeneration in der dentalen und orthopädischen Chirurgie und die Xlife Sciences AG haben eine Zusammenarbeit im Bereich der regenerativen Medizin initiiert. In der Vereinbarung ist vorgesehen, dass neue Produkte mit Schwerpunkt auf den muskoskelettalen Bereich und die Geweberegeneration entwickelt, produziert, zertifiziert und vermarktet werden. Im Vordergrund steht die Biologisierung von Knochenersatzmaterialien und die Entwicklung eines innovativen Herstellungsprozesses. In diesem Zusammenhang sollen zum einen Knochenersatzprodukte mittels 3D Druckverfahren durch eine Projektgesellschaft der Xlife Sciences AG hergestellt werden. Erste Versuchsreihen lieferten bereits vielversprechende Ergebnisse. Zum anderen sollen Trägermaterialien für eine verbesserte Biofunktionalität mit knochenwachstumsfördernden Substanzen optimiert werden. Dazu werden neuartige Modalities, sogenannte Exosomen, in das Knochenersatzmaterial eingebracht. Exosomen sind bioaktive Nanopartikel, die von Stammzellen sezerniert werden oder aus humanen Thrombozyten gewonnen werden, diese enthalten u.a. Wachstumsfaktoren und microRNAs. "Die Kooperation mit der Xlife Sciences AG und deren Projektgesellschaften öffnet der curasan Zugang zu modernsten Herstellungsverfahren sowie zu vielversprechenden, neuen Therapien in der muskuloskelettalen Regeneration. Insbesondere der Einsatz von Exosomen in Verbindung mit den bewährten curasan Produkten hat enormes Potenzial in der Geweberegeneration", so Dirk Dembski, CEO der curasan AG. Der Exosomenmarkt verzeichnete im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa 174,04 Mio. USD und wird im Prognosezeitraum (2021 bis 2026) voraussichtlich eine CAGR (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate) von 27,89% verzeichnen* Seite 2 ► Seite 1 von 3



