JPMORGAN belässt UBS AG auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 17

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 17 auf 18 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Zukunft im globalen Investmentbanking. Die Branche sei in besserer Verfassung denn je und gut positioniert für Wachstum. Anders als bei Privatkundenbanken rechtfertige dies für Investmentbanken einen höheren Bewertungsmultiplikator. Er präferiert dabei aber US-Institute vor europäischen, unter denen Barclays sein Favorit sei./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / 18:37 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.