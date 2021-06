GREEN IT Das Systemhaus mit Beratersiegel ausgezeichnet / Wettbewerb TOP CONSULTANT nimmt Beratungsqualität unter die Lupe, inklusive Kundenbefragung auf wissenschaftlicher Basis. (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dortmund (ots) - Ausgezeichnete Beratungsleistung: Die GREEN IT Das SystemhausGmbH (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=topconsult.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) mit Hauptsitz in Dortmund und Standorten in Hagen,Oberhausen und Hannover ist mit dem TOP CONSULTANT-Siegel 2021 (https://www.greenit.systems/green-it-ist-top-consultant-2021/?utm_campaign=topconsult.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) ausgezeichnet worden. Damit zählt dasIT-Beratungsunternehmen zu den besten Mittelstandsberater:innen Deutschlands unddarf das Siegel seit dem 15. Juni tragen. Zum 12. Mal untersuchte derbundesweite Wettbewerb TOP CONSULTANT auf wissenschaftlicher Basis, wie gut dieTeilnehmer:innen ihre mittelständischen Kunden beraten haben.Grundlage des Wettbewerbs ist eine Befragung mittelständischer Unternehmen, diezuvor mit den teilnehmenden Beratungshäusern zusammengearbeitet haben.Referenzkunden (https://www.greenit.systems/referenzen/?utm_campaign=topconsult.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) von GREEN IT (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=topconsult.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) gaben beispielsweise Auskunft darüber, wie professionell die Consultantsauftreten, wie zufrieden sie mit der Beratungsleistung sind und auch ob sieGREEN IT weiterempfehlen würden. Im Auftrag von compamedia führte dieWissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) aus Bonn diewissenschaftliche Befragung durch und nahm dabei die Teilnehmer:innen genauunter die Lupe. Entscheidend ist laut WGMB "eine kundengerechte,mittelstandsorientierte Beraterleistung" (weitere Informationen zu denPrüfkriterien unter http://www.top-consultant.de/pruefkriterien ).GREEN IT ist TOP CONSULTANT 2021GREEN IT hat es geschafft und gehört zu den besten Mittelstandsberater:innen.Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2013 (https://www.greenit.systems/ueber-uns/?utm_campaign=topconsult.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) hat sich das Team vor allem mit seiner Expertise im Bereich der nachhaltigen,innovativen IT-Dienstleistungen einen Namen gemacht. Das Ziel seit der Gründungvon GREEN IT (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=topconsult.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) im Jahr 2013 besteht darin, Ökonomie undÖkologie clever und sinnvoll miteinander zu verbinden. Mit der Idee,nachhaltige, grüne IT-Infrastrukturen bundesweit zu etablieren, gehörten dieVerantwortlichen vor acht Jahren zu den Trendsetter:innen. "Der grüne Anspruchhat bei vielen IT-Entscheiderinnen und -Entscheidern erst einmal Kopfschüttelnverursacht. Heute ist nachhaltiges Handeln fester Bestandteil unseres Alltags,