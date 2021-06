Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- Die Vision: Gründerinnen zu mehr Erfolg und Sichtbarkeit zu verhelfen und fürmehr Diversität in der deutschen Investor:innen-Landschaft zu sorgen- Der Ansatz: ganzheitliche Begleitung von der Idee bis zum Börsengang- Geplant: Aufbau eines 100-200 Millionen Euro schweren All-Female-Growth-Fondsin Zusammenarbeit mit der Beteiligungsgesellschaft Auxxo und weiterenerfahrenen Investorinnen- Virtueller Kick-off aus Berlin als öffentlicher StreamZusammen schneller und erfolgreicher wachsen und mehr Vielfalt in dieGründer:innen und Investor:innen-Landschaft zu bringen - so die Vision von encourage ventures . Die Initialidee für die Gründung des Netzwerks kamMulti-Aufsichtsrätin, Business Angel sowie Gründungsmitglied und Co-Vorsitzendevon en courage ventures Ina Schlie, als sie im Oktober 2020 mit weiterenTop-Managerinnen, darunter auch Multi-Aufsichtsrätin, Unternehmerin undBusiness-Angel Stephanie Bschorr, Business-Angel Martina Pfeifer sowieBusiness-Angel und Multi-Aufsichtsrätin Angelika Gifford, in dasHR-Tech-Start-up Tandemploy investierte. Diese erste Zusammenarbeit gefielSchlie so gut, dass sie sie in der Gründung von en courage venturesinstitutionalisierte und dabei auch Multi-Aufsichtsrätin Alexa Hergenröther,Tandemploy Co-Gründerin und Business Angel Anna Kaiser sowie die Leiterin derglobalen Start-up-Aktivitäten von SAP Alexa Gorman mit ins Boot holte. Am 1.Juni 2021 gründeten sie den Verein en courage ventures , dem sich mittlerweile60 weitere Top-Managerinnen und bekannte Persönlichkeiten wie die ehemaligedeutsche Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries, die Vorsitzende der Charta derVielfalt Ana-Cristina Grohnert, Douglas -CEO Tina Müller, Vorstandsvorsitzendeder DB Cargo AG Dr. Sigrid Nikutta und Multi-Aufsichtsrätin Simone Menneangeschlossen haben. Gemeinsam bringen sie Gründerinnen, Investorinnen undMentorinnen zusammen. "Als Mitglieder von en courage ventures verfolgen wir denAnsatz, Gründerinnen von der Gründungsidee bis zum Börsengang zu begleiten.Dabei ermutigen wir sie, die nächsten Schritte zu gehen, groß zu denken undstehen ihnen während ihres gesamten Wegs mit Kapital, Know-how und Kontaktenberatend zur Seite" , so Ina Schlie.Was die Mitglieder von en courage ventures eint, ist ihr hochkarätiges Netzwerkund ihre herausragende Expertise. Sie kommen u. a. aus den Bereichen Tech,Finance, Investment Banking, Health, HR und Software und verfügen über großesFachwissen beim Aufbau und der Begleitung von Start-ups." Weil wir völlig unterschiedliche berufliche Hintergründe und Expertisen haben,