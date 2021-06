DGAP-News Media and Games Invest veröffentlicht seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2020 (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 17.06.2021, 11:45 | 45 | 0 | 0 17.06.2021, 11:45 | Media and Games Invest veröffentlicht seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2020 ^

DGAP-News: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit Media and Games Invest veröffentlicht seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2020

17.06.2021 / 11:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Media and Games Invest veröffentlicht seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2020

17. Juni, 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange), ein integriertes digitales Spiele- und Medienunternehmen, veröffentlicht heute seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht.

Der Bericht beinhaltet wichtige Themen, Ziele und Maßnahmen und fasst diese in fünf Nachhaltigkeitsziele (MGI's Sustainability Priorities) "Diversität und Fair Play in unseren Produkten und Dienstleistungen", "Sicherstellung von Datenschutz und Sicherheit", "Ein großartiges Team und ein inspirierender Arbeitsplatz", "Unsere Arbeit für eine grünere Zukunft", und "Corporate Governance" zusammen.

Die Highlights unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen in 2020: * Implementierung eines formellen Nachhaltigkeitskomitees * Partnerschaft mit UN Global Compact

* Zusammenarbeit mit planetly um Emissionen zu tracken und CO2-Neutralität bis 2022 zu erreichen

* Geschlechtergleichstellung bei Neueinstellungen

* gamigo group initiiert ein Wiederaufforstungsprojekt zusammen mit der Spielercommunity, bei dem über 200.000 Bäume gepflanzt wurden * Verve Group unterstützt die AdTechCares Initiative, die sich aktiv gegen Fehlinformationen über Covid-16 einsetzt und faktenbasierten Journalismus sowie die Black Lives Matter Bewegung unterstützt. "2020 war ein außergewöhnliches Jahr für die Welt und auch für Media and Games Invest als Unternehmen, weshalb es mich umso mehr freut, dass wir jetzt unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen, der unsere Aktivitäten des letzten Jahres zusammenfasst. Während wir schon immer einen Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt haben und uns in der Verantwortung sehen, Nachhaltigkeit in unser Handeln zu integrieren, ist 2020 das erste Jahr in dem wir auch über unsere Maßnahmen berichten. Wir haben das letzte Jahr genutzt, um unseren Status Quo zu analysieren und weitere Schritte für die Zukunft, neben den bereits bestehenden Maßnahmen, zu definieren und freuen uns unsere Arbeit im Bereich der Nachhaltigkeit weiter fortzusetzten.", sagt Remco Westermann, CEO von Media and Games Invest.

Seite 2 ► Seite 1 von 2 Media and Games Invest Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

Media and Games Invest Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer