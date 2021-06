Brockhaus Capital Management AG: BCM-Gruppe auf Wachstumskurs; Hauptversammlung stimmt Umfirmierung zu

- Prognose infolge der geplanten Akquisition der Bikeleasing-Gruppe für das Geschäftsjahr 2021 deutlich angehoben

- Aus BCM wird "Brockhaus Technologies AG"

Frankfurt am Main, 17. Juni 2021. Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM"), eine langfristig orientierte Technologiegruppe mit Fokus auf Akquisitionen von margen- und wachstumsstarken Technologie- und Innovations-Champions im deutschen Mittelstand, hat am 16. Juni 2021 ihre virtuelle ordentliche Hauptversammlung abgehalten.

Die Aktionäre der BCM haben gestern auf der ordentlichen Hauptversammlung in Frankfurt den Vorschlägen der Verwaltung mit großer Mehrheit zugestimmt sowie Vorstand und Aufsichtsrat entlastet. Insgesamt waren rund 80% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung wurde wegen der COVID-19-Pandemie virtuell abgehalten.

Marco Brockhaus, CEO der BCM: "Das Geschäftsjahr 2020 war vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ein besonders herausforderndes. Das von uns erzielte Umsatzniveau bei gleichzeitig hoher Profitabilität ist deshalb ein großer Erfolg. Und es geht weiter bergauf. Durch Aufholeffekte und mit dem Vertragsabschluss zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem Innovationsführer Bikeleasing sind wir auf einem klaren Wachstumskurs."

Durch Aufholeffekte hat die BCM-Gruppe in den ersten vier Monaten dieses Jahres wieder annähernd das Umsatzniveau des Vorjahreszeitraums erreicht. Am 16. Juni 2021 hat BCM darüber hinaus den Kaufvertrag über eine Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Gruppe ("BLS") unterzeichnet. Die im Jahr 2015 gegründete BLS (www.bikeleasing.de) ist eine führende digitale B2B-Plattform für "green assets". Über die Plattform ermöglicht BLS aktuell rund 25.000 Unternehmenskunden des deutschen Mittelstands ihren rund 1,2 Millionen Arbeitnehmern die hochautomatisierte und digitale Vermittlung sowie das Management von Dienstrad-Leasingverträgen. Für BCM ist dies die dritte Mehrheitsbeteiligung nach dem Erwerb des Sensorik-Spezialisten Palas sowie des IT-Security-Spezialisten IHSE.