KARLSRUHE (dpa-AFX) - Anders als klassische Partnervermittlungsinstitute haben Online-Plattformen wie Parship einen einklagbaren Anspruch auf Vergütung. Das haben die obersten Zivilrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag entschieden. Nutzerinnen und Nutzer, die für eine einmal abgeschlossene kostenpflichtige Mitgliedschaft nicht zahlen wollen, müssen also damit rechnen, auch mit juristischen Mitteln zur Kasse gebeten zu werden. (Az. III ZR 125/19)

Hintergrund ist ein Paragraf im mehr als 100 Jahre alten Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), wonach ein für "Heiratsvermittlung" versprochener Lohn nicht einklagbar ist. Der BGH hatte diese Vorschrift auf Partnervermittlungsverträge übertragen. Die Institute kassieren deshalb von ihren Kunden oft hohe Summen im Voraus.