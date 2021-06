Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Adobe steigt, Brenntag hebt Prognose an und OHB kauft zurück - BÖRSE TO GO Adobe legt starke Zahlen vor und blickt positiv in die Zukunft. Aktien steigen nachbörslich. Brenntag erhöht die Prognose vorzeitig. Aktienkurs steigt weiter bei Tradegate. OHB nutzt die Gelegenheit. Neues Aktienrückkaufprogramm wird aufgelegt. …