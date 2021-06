Generalversammlung der HBM Healthcare Investments stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Der Verwaltungsratspräsident Hans Peter Hasler und die bestehenden Verwaltungsratsmitglieder Mario G. Giuliani, Dr. Rudolf Lanz und Dr. Stella X. Xu wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Ebenfalls bestätigten die Aktionäre die Wahl von Frau Dr. Elaine V. Jones als neues Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022. Neben dem bestehenden Mitglied Mario G. Giuliani wurden neu Dr. E. Jones und Dr. S. Xu in den Vergütungsausschuss gewählt. Ausserdem genehmigten die Aktionäre die beantragten Summen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

Weiter stimmte die Generalversammlung einer Nennwertrückzahlung von CHF 12.50 pro Aktie zu. Die Barauszahlung an die Aktionäre erfolgt am 9. September 2021. Letztmals am 6. September 2021 werden die Namenaktien mit Anspruch auf die Ausschüttung gehandelt (ab 7. September 2021 ohne, ex-Datum).

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77, or at andreas.wicki@hbmhealthcare.com.