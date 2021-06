EQS Group-Ad-hoc: HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Börsengang

HBM Portfoliounternehmen Ambrx Biopharma nimmt bei Börsengang an der New York Stock Exchange USD 126 Millionen auf



21.06.2021 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ambrx Biopharma (NYSE: AMAM), ein privates Unternehmen im Portfolio von HBM Healthcare Investments, vollzog am vergangenen Freitag den Börsengang an der New York Stock Exchange. Das Unternehmen nahm USD 126 Millionen an neuem Kapital auf durch die Ausgabe von 7 Millionen American Depository Shares (ADS) zu einem Preis von USD 18.00 je ADS. Am ersten Handelstag schlossen die Anteile leicht tiefer bei USD 17.05 (-5.3%).