TERRAGON baut 170 Service-Wohnungen in Dortmunds Szeneviertel

Vier-Sterne-Premium-Seniorenresidenz im begehrten Kreuzviertel

Residenz bietet attraktive Serviceangebote und Wellnessflächen

Berlin, 21. Juni 2020 - Die TERRAGON AG, Marktführer im Bau von Servicewohnungen für Senioren in Deutschland, entwickelt in Dortmund eine Seniorenresidenz im Vier-Sterne-Premiumsegment. Es entstehen 170 barrierefreie Service-Wohnungen mit einem Wohnungsmix aus 1,5- bis Vier-Zimmer-Apartments im Kreuzviertel, einem der begehrtesten Wohnviertel des Ruhrgebiets. Die Seniorenresidenz wird attraktive Service-Angebote sowie Gesellschaftsflächen bieten. Vorgesehen sind eine Lobby mit Empfang, Salons und Clubräume, ein Wellnessbereich mit Schwimmbad sowie ein Fitnessstudio für Gerätetraining und Kursangebote. Ein hauseigenes Restaurant, das auch öffentlich zugänglich ist, gestaltet das gastronomische Angebot.

"Die Nachfrage nach Seniorenresidenzen im Premiumsegment ist in Dortmund und ganz Nordrhein-Westfalen sehr hoch", erklärt Dr. Michael Held, Vorstandsvorsitzender der TERRAGON AG. Aktuellen Untersuchungen zufolge deckt das vorhandene Angebot an Seniorenresidenzen im Premiumsegment lediglich 35 Prozent des Bedarfs in Dortmund ab. Die Seniorenresidenz in Dortmund ist nach dem Welker-Quartier in Duisburg das zweite Projekt der TERRAGON AG im Premiumsegment in Nordrhein-Westfalen. "Wir planen den Ankauf weiterer Grundstücke - in NRW und bundesweit", sagt Dr. Held. Das Unternehmen erwirbt Grundstücke, die sich in guten bis sehr guten Wohnlagen mit ausgezeichneter infrastruktureller Erschließung befinden. Die aktuelle, substanzielle Akquisitionspipeline des Unternehmens beläuft sich auf Projekte im Gesamtvolumen von über 900 Mio. €.