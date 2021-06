GlobeX Data startet den Vertrieb von SekurMessenger mit Telcel von América Móvil – mit dem Ziel, WhatsApp für Geschäftsanwender in ganz Lateinamerika zu ersetzen

21. Juni 2021 – Toronto, Ontario und New York, NY. GlobeX Data Ltd. (OTCQB:SWISF) (CSE:SWIS) (FRA:GDT) („GlobeX“ oder das „Unternehmen“), der führende Anbieter von in der Schweiz gehosteter sicherer Kommunikation und sicherem Datenmanagement, teilt mit, dass es in Lateinamerika mit der Markteinführung von SekurMessenger , der in der Schweiz gehosteten Messaging-Sicherheits- und Datenschutzlösung, begonnen hat.

Wie bereits in einer separaten Pressemitteilung von 12. Januar 2021 angekündigt, führt GlobeX SekurMessenger seine in der Schweiz gehostete Anwendung für verschlüsseltes Instant Messaging, sicheren Transfer von Sprachaufzeichnungen und sicheren Datentransfer mit dem Mobilfunkbetreiber Telcel von América Móvil in Mexiko ein. Der sichere Messaging-Service wurde vollständig in die Abrechnungs- und Bereitstellungsplattform von Telcel integriert. Das Unternehmen hat eine Vertriebsschulung für die Vertriebsleiter von Telcel durchgeführt und erhält bereits Anfragen für die Lösung. GlobeX geht nun dazu über, zunächst das riesige Vertriebsnetz von Telcel in Mexiko-Stadt und dann in den nächsten sechs Monaten auch landesweit zu schulen. Unabhängige Telcel-Vertriebspartner erwirtschaften über 70 % des Umsatzes mit Mobilfunkanschlüssen in Mexiko für Telcel. Der Verkauf von SekurMessenger wird zunächst in Mexiko beginnen und mit dem Geschäftswachstum in den kommenden Jahren auf andere Länder ausgeweitet in denen América Móvil mit seiner Marke Claro tätig ist, wie zum Beispiel Kolumbien und andere lateinamerikanische Länder. GlobeX schätzt, dass der Verkauf in anderen lateinamerikanischen Ländern, die von der Marke Claro von América Móvil bedient werden, in der zweiten Jahreshälfte von 2022 beginnen wird.

GlobeX Data und América Móvil wollen eine sichere und private Alternative zu anderen nicht-gesicherten und -privaten Messaging-Anwendungen anbieten. Der Markt richtet sich vor allem an geschäftliche und behördliche Nutzer sowie an datenschutzbewusste Verbraucher. Nach den auf der Website von América Móvil veröffentlichten Informationen ist Telcel mit über 75 Millionen Mobilfunkteilnehmern der größte Mobilfunkbetreiber in Mexiko. América Móvil (NYSE:AMX) ist der siebtgrößte Telekommunikationsanbieter der Welt mit über 277 Millionen Mobilfunkkunden in über 20 Ländern in Lateinamerika und Europa.

Basierend auf Gesprächen mit Telcel und anderen kleineren mexikanischen Vertriebshändlern, mit denen das Unternehmen im Gespräch ist, geht GlobeX davon aus, dass SekurMessenger, bis Ende 2022 einen jährlichen Bruttoumsatz von USD 1.500.000 generieren wird, mit einer Steigerung von 50 % für 2023 allein in Mexiko. Eine zusätzliche Nutzerbasis wird von GlobeXs anderen Cybersecurity-Vertriebspartner, Micronet, in Kolumbien und Panama erwartet. Der Verkaufsstart mit Micronet ist für spätestens Q1 2022 geplant.

Die kürzlichen Datenpannen bei Nachrichten-Apps und insbesondere bei WhatsApp haben dazu geführt, dass Unternehmen und Datenschutzverfechter ihre Kommunikation dringend vor Cyber-Angriffen und Identitätsklau über mobile Geräte und Desktopgeräte schützen wollen.

SekurMessenger eliminiert viele der Privatsphäre- und Sicherheitsrisiken, indem nicht nur keine Telefonnummer benötigt wird, wodurch die Geräte-ID des Nutzertelefons preisgegeben würde, sondern auch auf das so genannte “social engineering” verzichtet wird, bei dem die Kontaktliste eines Nutzertelefons oder Computers ausgelesen und standardmäßig mit infiziert wird. Dadurch wird ein riesiges Sicherheits- und Privatsphäre-Lücke gestopft. SekurMessenger vergibt jedem Nutzer einen Nutzernamen und eine SM-Nummer. Die SM-Nummer ist die Kontakt-ID, die ein Nutzer preisgibt, um andere SM-Nutzer hinzuzufügen. Wie das Einführungsvideo zeigt, ist der Dienst mit einem Timer zur automatischen Löschung und anderen Funktionen ausgestattet, darunter auch GlobeXs eigene VirtualVaults- und HeliX-Technologien, bei denen alle Daten auf verschlüsselten Servern in der Schweiz gespeichert werden.

Außerdem ist SekurMessenger mit einer eigenen Funktion und Technologie namens Chat by Invites ausgestattet. Durch diese Funktion kann ein SekurMessenger-Nutzer (“SM-Nutzer”) einen Nicht-SM-Nutzer oder eine Gruppe von Nicht-SM-Nutzern einladen, völlig privat und sicher mit einem zu chatten, ohne dass sich der Empfänger bei SekurMessenger registrieren oder die App downloaden muss. Am Ende des Chats kann der Beginner der Unterhaltung diese aus der Entfernung beenden und alle Spuren der Unterhaltung werden bei allen Nutzern, auch beim Empfänger, gelöscht. Diese einzigartige Funktion kann jetzt auf allen iOS- und Android-Geräten und Webplattformen voll funktionsfähig eingesetzt werden. Es gibt zahlreiche Zielbereiche, unter anderem der Immobilien-, Rechts-, Finanz-, Regierungs-, Energie-, Bergbau-, Bau-, Handels- und Medizinsektor.

Alain Ghiai, CEO von GlobeX Data meinte: „Wir freuen uns sehr SekurMessenger endlich mit Telcel von América Móvil in Mexiko eingeführt zu haben. Es besteht eine wachsende Nachfrage, WhatsApp als Business-Messaging-Lösung in Mexiko und in der Welt im Allgemeinen zu ersetzen, und SekurMessenger ist hier, um diese Nachfrage zu befriedigen. Wir sind auch in Gesprächen mit anderen kleineren Vertriebshändlern in Mexiko und planen, Sekur and SekurMessenger im Jahr 2021 in anderen Netzwerken des Landes einzusetzen, um unsere Präsenz und Benutzerbasis zu vergrößern. Da wir nicht mit AWS-, Microsoft Azure- oder Google Cloud-Plattformen verbunden sind, die gemeinhin als „Big Tech“ bezeichnet werden, und wir niemals die Daten von Nutzern auswerten, können wir mit unserer proprietären Technologie und unseren sicheren Servern in der Schweiz eine wirklich unabhängige, private und sichere Kommunikationslösung für sicheres Messaging, sichere Übertragung von Sprachaufzeichnungen und sichere E-Mails anbieten. Wir freuen uns auch darauf, in den kommenden Jahren in andere Länder Mittel- und Lateinamerikas zu expandieren, da wir planen, auch in dieser Region mit anderen Partnern zu starten. Angesichts der Tatsache, dass Sicherheit und Datenschutz zu einem globalen Anliegen geworden sind sowie der neuen WhatsApp-Regeln, die Daten aller Nutzer mit Facebook zu teilen, haben wir einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage und der Anfragen nach unseren sicheren und privaten Kommunikationslösungen festgestellt.“

Die Datenschutzlösungen von GlobeX werden alle in der Schweiz gehostet und schützen die Daten der Nutzer vor externen Datenangriffen. In der Schweiz ist das Recht auf Privatsphäre in Artikel 13 der Bundesverfassung garantiert. Das Bundesgesetz über den Datenschutz („FADP“) vom 19. Juni 1992 (in Kraft seit 1993) hat einen strengen Schutz der Privatsphäre geschaffen, indem es praktisch jede Verarbeitung personenbezogener Daten untersagt, die von den Betroffenen nicht ausdrücklich genehmigt wurde. Der Schutz unterliegt der Behörde des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Information.

Nach schweizerischem Bundesgesetz ist es eine Straftat, Informationen zu veröffentlichen, die auf durchgesickerten „geheimen offiziellen Gesprächen“ beruhen. Im Jahr 2010 entschied der Bundesgerichtshof der Schweiz, dass IP-Adressen personenbezogene Daten sind und dass sie nach schweizerischen Datenschutzgesetzen nicht zur Nachverfolgung der Internetnutzung ohne Wissen der beteiligten Personen verwendet werden dürfen.

Über GlobeX Data Ltd.

GlobeX Data Ltd. ist ein Cybersecurity- und Internet-Datenschutz-Anbieter von in der Schweiz gehosteten Lösungen für sicheres Datenmanagement und sichere Kommunikation. Das Unternehmen vertreibt eine Produktreihe von verschlüsselten E-Mail-, Kommunikations-, sicheren Cloud-basierten Speicher-, Disaster-Recovery- und Dokumentenmanagement-Tools. GlobeX Data Ltd. verkauft seine Produkte über seine zugelassenen Großhändler und Distributoren sowie Telekommunikationsunternehmen weltweit. GlobeX Data Ltd. bedient Privatkunden, Unternehmen und Regierungen weltweit.

Für das Management von

GLOBEX DATA LTD.

Alain Ghiai

President und Chief Executive Officer

+1.416.644.8690

corporate@globexdatagroup.com

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an GlobeX Data unter corporate@globexdatagroup.com oder besuchen unsere Website unter https://globexdatagroup.com.

Weitere Informationen über Sekur erhalten Sie unter https://www.sekur.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze („zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle Aussagen, die sich nicht auf aktuelle oder historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie „annehmen“, „erreichen“, „könnten“, „glauben“, „planen“, „beabsichtigen“, „erzielen“, „fortlaufend“, „laufend“, „schätzen“, „voraussichtlich“, „erwarten“, „prognostizieren“ und ähnlichen Wörtern, einschließlich deren Verneinungen; sie deuten auf zukünftige Ergebnisse oder darauf hin, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider; sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. GlobeX weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GlobeX liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Zukunft des Unternehmens; den Erfolg der Marketing- und Vertriebsanstrengungen des Unternehmens; die intern erstellten und die von Vertriebspartnern gelieferten Prognosen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Software-Updates durchzuführen; Umsatzsteigerungen infolge von Investitionen in die Softwareentwicklungstechnologie; das Interesse der Verbraucher an den Produkten; zukünftige Verkaufspläne und -strategien; die Abhängigkeit von großen Vertriebspartnern und die Erwartung von Verlängerungen laufender Verträge mit diesen Partnern; erwartete Ereignisse und Trends; die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die im Prospekt von GlobeX vom 8. Mai 2019 beschrieben sind, der bei den Canadian Securities Administrators eingereicht wurde und auf www.sedar.com verfügbar ist. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. GlobeX übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

