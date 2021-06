CytoTools meldet trotz der harten Pandemie-Folgen in Indien steigende Zahlen für das Medikament Woxheal zur Behandlung des Diabetischen Fuß Syndroms. Es sei gelungen, die Zahl der Anwendungsfälle im Vergleich zum vierten Quartal 2020 leicht auf über 10.000 zu steigern, so das Unternehmen aus Darmstadt am Montag.Mit den Zahlen liegt CytoTools aber nach wie vor deutlich unter den eigenen Erwartungen und den Erwartungen des ...