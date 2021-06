Zalando und Sephora vereinen ihre Kräfte, um europäischen Kund*innen ein einzigartiges Online-Erlebnis für Prestige-Beauty zu bieten

Sephora wird Zalandos strategischer Partner für Prestige-Beauty (hochwertige Beauty-Produkte)

Das durch Sephora sorgfältig kuratierte Sortiment mehrerer Tausend beliebter Beauty-Produkte von über 300 Prestige- und exklusiven Marken wird Teil von Zalando. Damit wächst das Angebot an Beauty-Produkten für Millionen Zalando Kund*innen

Die Kooperation vereint Beauty und Mode, um die Erwartungen der Kund*innen an Lifestyle-Shopping zu erfüllen

Die Partnerschaft startet in Deutschland im 4. Quartal 2021 und wird ab 2022 auf andere europäische Länder ausgedehnt



BERLIN / NEUILLY SUR SEINE, 22. JUNI 2021 // Zalando, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, und Sephora, der weltweit führende Omnichannel-Händler für Prestige-Beauty, geben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt. Beide Unternehmen wollen ein einzigartiges Online-Angebot für Prestige-Beauty für Millionen Zalando Kund*innen schaffen und für sie den Online-Einkauf von Beauty-Produkten revolutionieren.

Die Partnerschaft vereint das einmalige Kundenerlebnis und die umfangreiche E-Commerce-Erfahrung von Zalando mit Sephoras sorgfältig kuratiertem Sortiment mehrerer Tausend beliebter Beauty-Produkte von über 300 Prestige- und exklusiven Marken, der Beauty-Erfahrung und der Vertriebsexpertise von Sephora. Die Partnerschaft wird im 4. Quartal 2021 in Deutschland starten und ab 2022 auf andere Zalando Märkte in Europa ausgeweitet.



Sephora ist in 35 Ländern mit 2.000 Filialen weltweit vertreten, davon mehr als 1.000 in Europa. Mit einer innovativen Kuration von Marken, einschließlich neuer Kategorien wie "Good for" und einer riesigen Gemeinde an Beauty-Fans, die dieses maßgeschneiderte Angebot lieben, ist Sephora der renommierteste globale Innovator der Beauty-Branche. Zalando bietet das umfangreichste Sortiment an über 4.000 beliebten Mode- und Lifestyle-Marken für 42 Millionen aktive Kund*innen in 20 Märkten in ganz Europa an - einschließlich bequemer Lieferung, Zahlung und Rücksendung. Zusammen werden Sephora und Zalando ein neues, innovatives Prestige-Beauty-Erlebnis für Millionen Zalando Kund*innen schaffen, indem das stark kuratierte Prestige-Beauty-Sortiment von Sephora mit der Zalando Plattform verbunden wird.