ISI Dentsu, Esker, Nvidia, Evolution, Eckert & Ziegler: Wochen-Update Themendepot Zukunftstechnologien

Im Gegensatz zu dem moderat um + 0,2 % befestigten MSCI World (Euro)-Index gab das Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN in der letzten Woche marginal um - 0,1 % nach. Seit Depotauflage am 04.05.2020 konnte damit per 20.06. auf Währungsbasis Euro nun …

Im Gegensatz zu dem moderat um + 0,2 % befestigten MSCI World (Euro)-Index gab das Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN in der letzten Woche marginal um - 0,1 % nach. Seit Depotauflage am 04.05.2020 konnte damit per 20.06. auf Währungsbasis Euro nun …