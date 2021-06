mVISE: Erfolgversprechende Pläne

Nach dem enttäuschenden letzten Jahr biete laut SMC-Research der jüngst vorgestellte Plan der mVISE AG, mit Hilfe einer großen Akquisition wieder in die Offensive zu kommen, grundsätzlich eine gute Chance. Doch über den Erfolg werde die konkrete Umsetzung des Plans entscheiden, weswegen der SMC-Analyst Adam Jakubowski zunächst bei seinem Urteil „Hold“ bleibt.

Die Analysten von SMC-Research halten die von mVISE gefassten Beschlüsse bezüglich der Anpassung der Wachstumsstrategie und den Plan, der eigenen Expansion mittels einer großen Akquisition eine neue Dynamik zu verleihen, für nachvollziehbar und grundsätzlich für erfolgsversprechend. Nach dem enttäuschenden letzten Jahr, das gerade im Produktbereich von zwei Rückschlägen gekennzeichnet gewesen sei, bieten laut SMC-Research die Maßnahmen mVISE die Chance, wieder in die Offensive zu kommen. Über den Erfolg der Maßnahmen werde aber die konkrete Umsetzung entscheiden, allen voran die Wahl des Übernahmeziels, die Konditionen der Transaktion und last but not least der Ablauf der anschließenden Integration. Auch wenn die Analysten davon ausgehen, dass mVISE diese Herausforderungen auf eine wertschaffende Art meistern könne, sei es derzeit aufgrund der noch fehlenden Informationen zu früh, um die sich daraus ergebenden Potenziale in den Schätzungen abzubilden. Die Analysten lassen sie deswegen unverändert und bestätigen auf dieser Basis sowohl das Kursziel von 3,50 Euro als auch das Urteil „Hold“, das man solange beibehalten wolle, bis eine nachhaltige Ergebnis- und vor allem Cashflow-Wende absehbar sei.

