DEUTSCHE BANK belässt EON AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: James Brand

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 11,50

Kursziel alt: 11,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Unter Europas integrierten Versorgern bevorzuge er jene mit Spielraum für starkes, investitionsgetriebenes, wertschaffendes Wachstum, sofern dieses nicht zu aggressiv bepreist sei, schrieb Analyst James Brand in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Attraktiv seien zudem Sektorunternehmen mit einer etablierten Erfolgsbilanz./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2021 / 05:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.