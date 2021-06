Contract Mill erhält über eine Million für revolutionäre Dokumentenautomatisierung

HELSINKI, 22. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Das finnische Startup Contract Mill gibt den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde von über 1 Million € bekannt. Angeführt wurde die Runde unter anderem von der schweizer Investmentfirma Actium AG gemeinsam mit mehreren weiteren internationalen Investoren aus Großbritannien und Schweden. Mit der neuen Finanzspritze möchte Contract Mill vor allem die Expansion in Großbritannien und Europa weiter vorantreiben. Das Unternehmen plant außerdem auch außerhalb der derzeit 15 Märkte, in dem es momentan aktiv ist, weiter zu wachsen.

Contact Mill ist eine No-Code Dokumentenautomatisierungs-SaaS-Plattform mit einer zu 100% visuellen Automatisierungsbenutzeroberfläche. Diese SaaS-Lösung der neuesten Generation erlaubt eine einfache und schnelle Automatisierung selbst komplexer Dokumente. In Vergleich zu traditionellen Softwarelösungen können so IT-Ressourcen, Zeit und Geld gespart werden.

Bisher war leistungsstarke Dokumentenautomatisierungssoftware nur für wenige zugänglich und erschwinglich. Die Software von Contact Mill eignet sich hingegen für alle Unternehmen, die Automatisierungen einführen wollen. Sie ist zudem aber auch eine erste echte Alternative für Unternehmen mit bereits bestehenden Systemen.

„Da wir selbst Juristen sind, sahen wir ein riesiges Potential in einem bislang vollkommen vernachlässigten Marktsegment – Anwaltskanzleien und Unternehmen, die Dokumente automatisieren wollen, allerdings nicht die Kapazitäten haben, hochkomplizierte und teure Systeme zu implementieren", sagt Kaisa Kromhof, Gründerin und Geschäftsführerin von Contract Mill.

„Uns fiel auf, das es keinerlei moderne und agile Lösungen auf dem Markt gab, die zum einen leistungsstark, zum anderen aber auch einfach zu nutzen sind. Da haben wir unser eigenes Produkt entwickelt. Eins, das wir selbst gern nutzen würden. Ein Hightech-Produkt mit gutem Design und selbsterklärend in der Nutzung - einfach ein Produkt, das Freude bei der Nutzung macht und für jeden zugänglich ist."

Ist eine Dokumentenvorlage einmal automatisiert, können Nutzer durch Beantwortung einer Liste von Fragen innerhalb weniger Minuten neue, benutzerdefinierte Dokumente generieren. Die Dokumente können in einer oder auch mehreren Sprachen generiert werden. Auch das Erstellen einer ganzen Reihe von Dokumenten in einem einzigen Durchlauf ist möglich. Langwierige und fehleranfällige manuelle Prozesse können so vermieden werden.