München (ots) -- Höhere Darlehenssummen und höhere Zuschüsse- Von den Neuerungen können Immobilienkäufer und Besitzer profitieren, die einbesonders energetisches Objekt erwerben, bauen oder entsprechend energetischmodernisieren- Interessenten sollten Kredit- und Zuschussvarianten frühzeitig prüfen und aufgenaue Förderbedingungen achtenDie neue Bundesförderung für effiziente Gebäude bei der KfW ab 1. Juli bringtnach Einschätzung der Interhyp AG für viele Immobilienkäufer und Saniererdeutliche Vorteile. Zudem könnte das Thema Fördermittel in derImmobilienfinanzierung in Zukunft insgesamt noch wichtiger werden. "Auch wenndie genauen Zinssätze für die Kredite noch bekannt gegeben werden, überzeugendie Eckdaten der geplanten Subventionen für Energieeffizienz. Interessentenprofitieren von höheren Kreditsummen und höheren Zuschüssen", sagt Mirjam Mohr,Vorständin der Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittler privaterBaufinanzierungen. Je besser das erreichte Energieeffizienzniveau, desto höherder Zuschuss. Die Darlehenssummen sind je nach Programm und Energieeffizienz auf60.000, 120.000 oder 150.000 Euro begrenzt. Zusätzlich fließen nach derFertigstellung Tilgungszuschüsse von bis zu 50 Prozent direkt auf das Darlehenund verkürzen damit dessen Gesamtlaufzeit. Mit der neuen "Bundesförderung füreffiziente Gebäude" (BEG) sollen noch stärkere Anreize für Investitionen inEnergieeffizienz und erneuerbare Energien gesetzt werden."Von den Neuerungen können Immobilienkäufer und Besitzer profitieren, die einbesonders energetisches Objekt erwerben, bauen oder entsprechend energetischmodernisieren", sagt Mirjam Mohr. Das Interesse an nachhaltigen Objekten undUmbauten ist hoch. Mit Blick auf die Umstellung der Förderlandschaft wartenaktuell viele ab. "Wir rechnen mit einem anziehenden Interesse nachKfW-Programmen ab Juli - vielleicht sogar mit einem regelrechten Run auf dieneuen Programme", erklärt Mirjam Mohr.Die bisherigen KfW-Förderprogramme 151, 152, 153 und 167 werden mit Start derneuen Förderung gestrichen. Die BEG besteht künftig aus zwei Varianten, derKreditvariante mit Tilgungszuschuss und der Zuschussvariante. Imwohnwirtschaftlichen Bereich sind das die Kreditprogramme 261 und 262 sowie derZuschuss im Programm 461.Bei dem Wohngebäudekreditprogramm (261, 262) handelt es sich um einenFörderkredit für Sanierung, Neubau und Kauf. Die KfW reicht bis zu 150.000 EuroKredit je Wohneinheit für ein Effizienzhaus aus oder bis zu 60.000 Euro Kreditje Wohneinheit für Einzelmaßnahmen pro Kalenderjahr. Zusätzlich zum Darlehen