Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft 5,25%-CeramTec-Anleihe (A2G8S4)

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat die 5,25%-Anleihe der CeramTec BondCo GmbH (WKN A2G8S4) neu in sein Portfolio aufgenommen. CeramTec ist ein Anbieter von Technischer Keramik und mit seinen weltweit rund 3.400 Mitarbeitern an Produktionsstandorten in Europa, USA und Asien aktiv. Zuvor hatte bereits der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS die Keramik-Anleihe gekauft und in sein Portfolio aufgenommen.

ANLEIHE CHECK: Die besicherte und nicht nachrangige Anleihe der CeramTec BondCo GmbH mit einem Emissionsvolumen von 406 Mio. Euro ist mit einem festen Zinskupon von 5,25% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 15.02. und 15.08.) ausgestattet und hat eine achtjährige Laufzeit vom 14.12.2017 bis 15.12.2025. Die Anleihe notiert im Open Market Segment der Börse Stuttgart.