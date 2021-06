---------------------------------------------------------------------------

Unternehmensnachrichten/ Frankfurt am Main, 23. Juni 2021

flatexDEGIRO unterzeichnet paneuropäische Vereinbarung mit Tradegate zur weiteren Verbesserung des Handelsangebots für internationale Kunden

- Alle DEGIRO Kunden erhalten direkten Zugang zu Europas größtem Handelsplatz für Privatanleger



- Ermöglichung des Früh- und Späthandels von 8:00 bis 22:00 Uhr

- Weiteres Wachstum durch Ausbau der einzigartigen europäischen Brokerage-Plattform



Frankfurt am Main - flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas größter und am schnellsten wachsender Online-Broker für Privatkunden, gab heute die Unterzeichnung einer internationalen Vereinbarung mit der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank bekannt. Ab Juli/August 2021 profitieren damit alle DEGIRO-Kunden in ganz Europa von dem breiten Angebot des Betreibers der größten Handelsbörse für Privatanleger. Dies beinhaltet ein breites Produktangebot, enge Spreads und eine deutliche Ausweitung der Handelszeiten, inklusive Früh- und Späthandel von 8 bis 22 Uhr.



"Wir führen die einzigartigen Angebote von Europas führendem Retail-Online-Broker und Europas führendem Handelsplatz für Privatanleger zusammen. DEGIRO-Kunden profitieren dadurch direkt von einer Erweiterung unseres Serviceangebots, wie z.B. dem Früh- und Späthandel.", sagt Frank Niehage, CEO der flatexDEGIRO AG. "Mit der Erweiterung unserer einzigartigen Online-Brokerage-Plattform und dem Ausbau des Online-Brokerage-Zugangs von Privatanlegern heben wir uns noch stärker von alteingesessenen Anbietern ab und werden unser langfristiges Wachstum durch den Gewinn von erheblichen Marktanteilen weiter ausbauen."