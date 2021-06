cyan AG schließt virtuelle Hauptversammlung erfolgreich ab

- Alle Tagesordnungspunkte angenommen

- Verstärkung des Aufsichtsrats durch Wahl von Trevor Traina und Alexandra Reich

- Aktienoptionsprogramm beschlossen

München, 24. Juni 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der cyan AG haben auf der virtuellen Hauptversammlung von den Aktionären große Zustimmung erhalten. Alle zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mit klarer Mehrheit angenommen. Insgesamt waren 67,85% Prozent des eingetragenen Grundkapitals vertreten.

Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, sowie der Wahl des Wirtschaftsprüfers, stimmte die Hauptversammlung der Schaffung eines neuen genehmigten sowie bedingten Kapitals bei gleichzeitiger Reduktion der bestehenden Ermächtigungen zu. Ebenfalls wurde die Zustimmung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie die Gewährung von Bezugsrechten im Rahmen eines Aktienoptionsprogramm 2021 erteilt. Die Erfolgsziele hierfür liegen bei einem Aktienkurs von € 40,00 und € 150,00.

Darüber hinaus wurden Veränderungen im Kontrollgremium beschlossen. Alexander Schütz wurde von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt. Damit wurde die bereits erfolgte gerichtliche Bestellung, welche auf das Ausscheiden von Volker Rofalski zum 31. Dezember 2020 folgte, bestätigt. Zudem wurde eine Satzungsänderung verabschiedet, um den Aufsichtsrat von drei auf fünf Mitgliedern zu erweitern. Diese Erweiterung wird erst mit Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft wirksam. Alexandra Reich und Trevor Traina wurden neu in den Aufsichtsrat gewählt.

Frank von Seth, CEO der cyan AG:. "Wir sind glücklich darüber, dass wir neben Alexander Schütz und den bestehenden Aufsichtsratsmitgliedern auch so erfahrene und erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeiten wie Alexandra Reich und Trevor Traina im Aufsichtsrat begrüßen dürfen. Der gesamte Vorstand der cyan AG freut sich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam das große Potential unserer Gesellschaft heben werden."