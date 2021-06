UBS belässt BAYER AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Fundamentaldaten für das Crop-Science-Geschäft seien weiterhin stark und so erschienen die für diese Sparte formulierten Jahresziele nach wie vor konservativ, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 23:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2021 / 23:30 / GMT