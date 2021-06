Shutterstock Editorial unterzeichnet eine exklusive Partnerschaft mit dem Promi-Fotografen Miles „Diggzy" Diggs

NEW YORK, 24. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc . (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute eine exklusive redaktionelle Partnerschaft mit dem führenden Celebrity-Streetstyle-Fotografen Miles Diggs alias „Diggzy" bekannt. In seiner über ein Jahrzehnt andauernden Karriere wurden Diggzys einzigartige Prominentenporträts in weltweiten Publikationen veröffentlicht, darunter VOGUE, The New York Times und Vanity Fair.

Diggzys Sammlung hochwertiger Fotografien wird Teil von The Newsroom sein, der das etablierte Team von Shutterstock mit Nachrichtenteams, Redakteuren, Journalisten, Verlegern und Sendern zu einem einzigartigen Concierge-Service für den Zugang zu exklusiven Premium-Inhalten verbindet. Der Newsroom stellt sicher, dass Shutterstocks redaktionelle Kunden Teil der Konversation in Echtzeit sind, wenn es um aktuelle Meldungen geht, und dass sie die Konversation mit Trending Content anführen. Als Teil der Partnerschaft werden Shutterstock und Diggzy zusammenarbeiten, um den Newsroom-Kunden von Shutterstock weltweit neue Celebrity-Streetstyle-Bilder und Candid-Porträts zur Verfügung zu stellen.

Diggzy strebte im Alter von 12 Jahren an, Fotograf zu werden, wobei sich der Fokus seiner Linse im Alter von 15 Jahren auf Berühmtheiten verlagerte. Eine zufällige Begegnung und ein offenes Porträt von Alicia Keys und Swizz Beats in New York im Jahr 2012 begründete Diggzys Karriere als geschätzter Promi-Fotograf. Bekannt für seine persönliche Herangehensweise und seine engen Beziehungen zu prominenten Persönlichkeiten, sind seine einzigartigen Bilder zu einem festen Favoriten bei Fotoredakteuren und Journalisten auf der ganzen Welt geworden.

„Miles ist ein großartiger Promi-Fotograf unserer Generation, und ich könnte nicht begeisterter sein, ihn in der Shutterstock-Familie willkommen zu heißen", sagte Aaron St. Clair, Director of Editorial Content bei Shutterstock. „Ich arbeite seit fast einem Jahrzehnt mit Miles zusammen, und seine Liebe zum Detail und seine redaktionelle Bildsprache sind unvergleichlich. Ich freue mich, seine erstklassigen Inhalte in Echtzeit für Shutterstocks Newsroom-Kunden weltweit verfügbar zu machen."

„Ich könnte vor Freude an die Decke springen! Durch die Partnerschaft mit Shutterstock habe ich die Möglichkeit erhalten, auf eine Art und Weise zu wachsen, die ich mir nie hätte vorstellen können", sagt Miles Diggs. „Nachdem ich fast 10 Jahre lang mit Aaron St. Clair zusammengearbeitet habe, bin ich so froh, dass wir uns wieder zusammengefunden haben, um The Newsroom zum Leben zu erwecken. Ich kann es kaum erwarten, die Arbeit, die ich so gerne mache, weiter auszubauen, neue Wege zu gehen und meine Kollektion den Kunden von Shutterstock zur Verfügung zu stellen - egal wo sie sind."

