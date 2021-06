---------------------------------------------------------------------------

Novem Group plant im Juli 2021 Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse

- Die Novem Group ist ein weltweit führender Anbieter hochwertiger Zierteile und dekorativer Funktionselemente im Fahrzeuginnenraum für die Automobilindustrie. Mit einem Premium-Anteil von nahezu 100% ist das Unternehmen gut in dem attraktiven Nischenmarkt des Premium-Fahrzeugsegments posionitiert, der 13% des weltweiten Pkw-Absatzes ausmacht und einen prestigeträchtigen Teil des OEM-Geschäfts darstellt.



- Die Novem Group fokussiert sich auf die stärksten Premiummarken mit hohem Volumen. Da immer mehr Hersteller, insbesondere in Asien, das Premium-Segment entdecken, erweitert sich der Kundenstamm des Unternehmens. Zum 31. März 2021 belief sich das Auftragsvolumen des Unternehmens auf rund EUR 4,5 Mrd., was mehr als dem 7,5-fachen des Umsatzes für das Geschäftsjahr 2020/21 entspricht.



- Als einer von nur zwei globalen Full-Line-Zulieferern beliefert die Novem Group Kunden auf mehr als 100 verschiedenen Plattformen und hat eine hervorragende Marktposition. Gemessen am Umsatz hat das Unternehmen führende Marktanteile in Europa, Amerika und Asien. Im Geschäftsjahr 2019/20 belief sich Novems geschätzter Weltmarktanteil auf 46%.



- Das starke Finanzprofil des Unternehmens gründet auf der historischen Widerstandsfähigkeit des Premium-Automobilmarktes, kontinuierlichen Produktivitätssteigerungen und einer flexiblen Kostenbasis - 76% der Gesamtkosten werden als variabel eingeschätzt.



- In den letzten drei Geschäftsjahren erzielte Novem bereinigte EBIT-Margen von 14-18%, wobei das letzte Geschäftsjahr - insbesondere im ersten Quartal 2020 - durch die Pandemie beeinträchtigt wurde. Gleichzeitig erzielte Novem durch diszipliniertes Working Capital Management und begrenztem Bedarf an Instandhaltungsinvestitionen durchgängig eine starke Cash Conversion Rate (GJ 2020/21: 83,8%).



- Die geplante Privatplatzierung wird neue Aktien der Gesellschaft in Höhe von ca. EUR 50 Mio. sowie bestehende Aktien von aktuellen Gesellschaftern umfassen.



- Die geplante Notierung im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird, vorbehaltlich der Marktbedingungen, voraussichtlich im Juli 2021 abgeschlossen sein.



Vorbach, 29. Juni 2021 - Die Novem Group S.A. (das "Unternehmen" und, zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften, "Novem Group" oder "Novem") gab heute ihre Absicht bekannt, das Unternehmen im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu notieren. Vor der Börsennotierung beabsichtigen Novem und seine Gesellschafter, eine Privatplatzierung durchzuführen, die neben neu ausgegebenen Aktien aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 50 Mio., Aktien aus dem Bestand der Rokoko Automotive Holdings (Jersey) Limited (der "abgebende Gesellschafter"), einer Beteiligungsgesellschaft, die mehrheitlich von durch Bregal beratenen Fonds gehalten wird, sowie weitere Aktien aus dem Bestand des abgebenden Gesellschafters im Zusammenhang mit möglichen Mehrzuteilungen (die "Privatplatzierung") umfasst. Letztere sind durch eine Mehrzuteilungsoption des abgebenden Gesellschafters gedeckt. Der dem Unternehmen zufließende Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird für die Optimierung der Finanzierungsstruktur verwendet. Für das Unternehmen und die bestehenden Gesellschafter ist ein Lock-up von 180 Tagen geplant; für die Mitglieder des Managements, die Anteile halten, ein Lock-up von 720 Tagen. Vorbehaltlich der Marktbedingungen, plant das Unternehmen den Abschluss der Privatplatzierung sowie den ersten Handelstag im Juli 2021. Das Unternehmen plant eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland sowie bestimmten weiteren Jurisdiktionen. J.P. Morgan, Berenberg und die COMMERZBANK agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, wobei Jefferies und UniCredit die Transaktion als Joint Bookrunners unterstützen.



Günter Brenner, CEO der Novem Group: "Novem ist seit vielen Jahren ein führender Anbieter hochwertiger Zierteile und dekorativer Funktionselemente im Fahrzeuginnenraum für Premium-OEMs. Wir bieten Produkte an, die hochwertige Rohstoffe mit fortschrittlicher Technologie und anspruchsvoller Handwerkskunst verbinden. Die geplante Börsennotierung ermöglicht es uns, von zukünftigen Marktchancen zu profitieren. Unsere hervorragende Marktposition, unser Fokus auf das Premium-Segment sowie unsere innovativen Lösungen mit Licht, Sensoren und Funktionen bilden zusammen mit neuen Materialien eine überzeugende Grundlage für langfristiges Wachstum."

Dr. Johannes Burtscher, CFO der Novem Group: "Wir sehen die Mission der Novem Group darin, perfekte dekorative Zierteile und Funktionselemente für die besten Autos der Welt zu bauen. Die geplante Börsennotierung wird uns bei unseren Wachstumsplänen unterstützen, uns einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt ermöglichen und unsere Finanzierungsstruktur optimieren. Nach der Platzierung einer vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von EUR 400 Millionen im Mai 2019 ist die geplante Börsennotierung ein wichtiger strategischer und logischer Schritt unserer Ausrichtung auf die internationalen Kapitalmärkte."



Ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen dekorativen Zierteilen und Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum, gut positioniert in einem attraktiven Nischenmarkt



Die Novem Group ist ein weltweit führender Anbieter hochwertiger dekorativer Zierteile und dekorativer Funktionselemente im Fahrzeuginnenraum, in einem attraktiven Nischenmarkt der Automobilindustrie. Das Unternehmen ist einer von nur zwei Herstellern mit globaler Präsenz, das alle relevanten Permium-Oberflächenmaterialien anbietet. Gemessen am Umsatz hat das Unternehmen führende Marktanteile in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien und erreichte im Geschäftsjahr 2019/20 einen geschätzten Weltmarktanteil von 46%.



Novem hat ein signifikantes Wachstum erzielt. Der Umsatz in den letzten 15 Jahren ist mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ca. 8% gestiegen [1].



Mit rund 5.700 Mitarbeitern, acht globalen Produktionsstätten, einem Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2020/21 und einem Produktangebot, das alle vier wichtigen Premium-Oberflächenmaterialien (Holz, Aluminium, Carbon, Premium-Synthetik) umfasst, ist die Novem Group in der Lage, Marktschwankungen standzuhalten. Kunden geniessen ein geringeres Risiko von Lieferkettenunterbrechungen und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Die globale Verteilung von Fertigungsanlagen ermöglicht es der Novem Group, OEM-Kunden regional von naheliegenden Produktionsstätten in allen relevanten globalen Regionen zu beliefern. Hohe Qualität, kontinuierliche Designinnovation sowie die Position als "Full-Liner" untermauern die langfristige Marktführerschaft von Novem und machen das Unternehmen zum bevorzugten Lieferanten für Premium-OEMs wie Audi, BMW, Daimler, Porsche und Volvo.



Seit 2011 befindet sich Novem mehrheitlich im Besitz von durch Bregal beratene Fonds, die das Wachstum und die internationale Expansion des Unternehmens unterstützt haben. Novem ist seit seiner Gründung im Jahr 1947 durch Ernst Pelz auf dem Markt für hochwertige Zierteile und dekorative Funktionselemente im Fahrzeuginnenraum tätig. In den 1970er Jahren begann das Unternehmen mit der Produktion von Zierelementen für die renommierte 7er-Reihe von BMW und eröffnete seine zweite Produktionsstätte in Deutschland. Mit der Eröffnung neuer Produktionsstätten in der Tschechischen Republik, Honduras und Italien begann die Novem Group in den 1990er Jahren ihre internationale Expansion. Im Jahr 2007 trat Novem in den chinesischen Markt ein und eröffnete eine Produktionsstätte in Langfang, in der Nähe von Peking.



Während der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 wurde Novem an einen Treuhänder übertragen. Nach einem von diesem Treuhänder eingeleiteten Verkaufsprozess, mit dem Ziel Novem an einen Investor zu veräußern, erwarb Bregal Novem mit Unterstützung von Novems wichtigsten OEM-Kunden im Jahr 2011 vom Treuhänder des Kreditgebers. Im Anschluss an die Übernahme eröffnete Novem seine neueste Produktionsstätte in Mexiko, die inzwischen zum größten Werk geworden ist. Diese Expansionsaktivitäten wurden durch eine signifikante Investition von Bregal im Jahr 2015 unterstützt. Im Jahr 2019 eröffnete Novem sein neues Designzentrum 'Novem Interior World' in Vorbach und hebt damit die Technologie- und Innovationsführerschaft von Novem hervor.



Eine starke, gefestigte Marktposition sichert profitables Wachstum, erhöhte Widerstandsfähigkeit sowie eine hohe Visibilität des zukünftigen Geschäfts

Der Markt für Premiumfahrzeuge ist in der Vergangenheit vergleichsweise stärker gewachsen als der gesamte Pkw-Markt. Dementsprechend ist Novem schneller gewachsen als der Rest des weltweiten Pkw-Marktes. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt, da der Premiummarkt - im Gegensatz zum Massenmarkt - durch eine geringere Zyklizität und hohe Markteintrittsbarrieren eine größere Stabilität aufweist.

Die hohe Qualität sowie die Handwerkskunst hinter den Zierteilen und Funktionselementen von Novem ist ein wichtiger Bestandteil der hochqualitativen Optik und Haptik von Premium-Fahrzeugen. Diese Zierteile tragen dazu bei, die Margen der OEM Kunden zu erhöhen, da der Endkunde bereit ist für diese Komponenten mehr zu bezahlen.



Novems langjährige, grundsolide Beziehungen zu Premium-Kunden und die Fähigkeit, höchste Technologie- und Qualitätsanforderungen zu erfüllen, ermöglichen dem Unternehmen ein vielfach preisgekröntes Geschäft sowie Planungssicherheit für die kommenden Jahre. Novems starke Geschäftsbeziehungen ermöglichen ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse und Prioritäten seiner Kunden. Sie bilden zudem das Fundament für eine frühzeitige Einbindung in die Designphasen von Produktplattformen - bereits lange vor Ausschreibungsprozessen.



Aufgrund der Komplexität des Premium-Marktes für Fahrzeug-Interieure und der hohen Qualitätsanforderungen entlang des Lebenszyklus einer Plattform wechseln die OEMs während dieses Zyklus nur selten ihre Lieferanten. Die starke Marktposition von Novem, in Kombination mit hohen Eintrittsbarrieren, einzigartigem Know-how, langfristigen Kundenbeziehungen und komplexen Fertigungsprozessen, ist eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum.

Führend in Technik und Design, nutzt Novem neue Trends und Technologie-/Materialentwicklungen



Novem ist ein verlässlicher Zulieferer für fast alle Premium-OEMs der globalen Automobilindustrie und spielt eine entscheidende Rolle in der Fahrzeugentwicklung und den Lieferketten seiner Kunden. Circa 73% der Novem-Mitarbeiter sind in Best-Cost-Ländern beschäftigt und werden von führenden Engineering- und Produktentwicklungskapazitäten unterstützt, die überwiegend in Deutschland angesiedelt sind.



Novems Kunden profitieren von starken Technik- und Designfähigkeiten sowie von umfangreichen Co-Entwicklungsaktivitäten für einzelne Produktplattformen und kontinuierlicher Designinnovation. Die Novem Group wird häufig von OEMs beauftragt, an Innovationsprojekten, Designkonzepten und neuen technischen Lösungen bereits während der Vorentwicklungsphase einer neuen Produktplattform mitzuwirken. Diese beginnt bis zu vier Jahre vor dem Produktionsstart. Die Einbindung in einem so frühen Entwicklungsstadium verschafft Novem einen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Wettbewerbern.

Der starke Wachstumskurs der vergangenen Jahre wurde durch Megatrends wie technologiegetriebene Integration, Individualisierung / Premiumisierung sowie Digitalisierung gestärkt. Der Trend zur Premiumisierung und Individualisierung führt zu einer stärkeren Fokussierung auf neue High-End-Materialien und die Entwicklung von Zukunftstechnologien wie verdeckten / integrierten Displays, Akustikverkleidungen, sogenannten "Switches on Demand" und Gestensteuerungselementen; die zunehmende Digitalisierung führt dazu, dass dekorative Funktionselemente im Fahrzeuginnenraum immer mehr mit der digitalen User Experience (UX) verschmelzen; und auch die Endkunden legen immer mehr Wert auf Premium-Innenräume - und entscheiden sich dabei oft für Novem Produkte im Fahrzeugkonfigurator. Auch vor dem Hintergrund der Elektromobilität sowie des autonomen Fahrens gewinnen dekorative Funktionselemente durch die innovative Neugestaltung herkömmlicher Bedienpanele an Bedeutung.

Gleichzeitig ist Novem nicht von negativen Effekten betroffen, die sich aus Veränderungen im automobilen Antriebsstrang ergeben. Das Unternehmen bewertet diese Entwicklungen positiv, da alternative Antriebskonzepte voraussichtlich zu einer Vergrößerung der Innenraumflächen durch einen Rückgang von Bedien- und Schaltelementen führen werden. Diese Entwicklung kann sich durch die steigende Nachfrage nach integrierten Funktionen und Lösungen noch beschleunigen.



Ein starkes Finanzprofil mit starkem Wachstum, attraktiven Margen und hoher Cash Conversion



Das starke Finanzprofil von Novem wird untermauert durch die historische Widerstandsfähigkeit des Premium-Automobilmarktes im Vergleich zum gesamten Pkw-Markt, kontinuierliche Produktivitätssteigerungen, eine flexible Kostenbasis, eine starke Cash Conversion mit diszipliniertem Working Capital Management und einen begrenzten Bedarf an Instandhaltungsinvestitionen.

Zum 31. März 2021 belief sich das Auftragsvolumen von Novem auf rund EUR 4,5 Mrd., was mehr als dem 7,5-fachen des Umsatzes für das Geschäftsjahr 2020/21 entspricht. Dies ist das Ergebnis des bisherigen Erfolgs von Novem bei der Erschließung bedeutender Geschäftsfelder und wichtiger Premium-Automodellplattformen sowie der hohen Umsatzvisibilität, basierend auf dem Umfang der Ausschreibungen und den prognostizierten Volumina. Da OEMs nach dem Produktionsstart einer Plattform nur selten ihre Zulieferer wechseln, hat Novem eine signifikante mittelfristige Visibilität seiner Umsätze in den kommenden Jahren. Dies erlaubt es dem Unternehmen, Investitionen und Produktionsniveaus zu planen und somit seine Kostenstruktur zu optimieren. Novem hat langfristig deutliches Wachstum erzielt. Der Umsatz in den letzten 15 Jahren ist mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ca. 8% angestiegen [2].

Das Geschäft wurde zwar durch die weltweite COVID-19-Pandemie beeinträchtigt, das Unternehmen hat jedoch gleichzeitig seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, attraktive Margen aufrechtzuerhalten und insgesamt starke operative Cashflows zu generieren. Das bereinigte EBIT ist von EUR 125,9 Mio. für das Geschäftsjahr 2018/19 auf EUR 86,4 Mio. für das Geschäftsjahr 2020/21 gesunken. Die bereinigte EBIT-Marge ist von 17,7% für das GJ 2018/19 auf 14,3% für das GJ 2019/20 und 14,3% für das GJ 2020/21 gesunken. Novem wird seine führende bereinigte EBIT-Marge trotz der globalen Pandemie halten können. Der Konzern hat zudem historisch hohe Cash Conversion Quoten erzielt. In den Geschäftsjahren 2018/19, 2019/20 und 2020/21 erzielte er eine Cash Conversion von 73,0%, 81,3% sowie 83,8%.

Das Geschäftsmodell des Konzerns profitiert auch von einer flexiblen Kostenbasis. Circa 76% der Gesamtkosten sind variabel. Die Verlagerung von Produktionskapazitäten in kostengünstigere Länder ermöglicht kurz- bis mittelfristig einen begrenzten Investitionsbedarf. In den letzten zehn Jahren hat der Konzern zudem kontinuierlich zahlreiche Effizienzmaßnahmen umgesetzt und wird auch weiterhin Effizienz- und Einsparpotenziale prüfen.

Über Novem

Novem mit Hauptsitz in Deutschland ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm von 18 Automobilherstellern unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt rund 5.700 Mitarbeiter an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro. Seit 2011 befindet sich Novem im gemeinsamen Besitz des familiengeführten Investors Bregal sowie des Managements.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.Novem.com.

