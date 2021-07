Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

14% Dividende? Sibanye-Stillwater will massiv Dividende erhöhen! Der Laden läuft rund wie gestern in der live virtuellen Roadshow mit Sibanye-Stillwater besprochen. James Wellsted gab einen spitzenmäßigen Überblick und Ausblick für den weltgrößten Platin & Palladium-Produzenten der auch gleich die Nummer 3 beim Gold ist. Das Wichtigste: Die Dividende wächst weiter massiv an!