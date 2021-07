Hierfür hat Greenstat ein Portfolio interessanter Wasserstoffproduktionsprojekte und Everfuel weitet seine Produktion, Verteilsysteme und Tankstellennetzwerk laufend aus. Passt zusammen. Und es wurden dabei einige Überschneidungen gefunden, die sukzessive zusammengeführt werdne sollen. einzelheiten sollen hierzu in einem späteren Schritt folgen.

Enge Zusammenarbeit in Norwegen ist das Ziel

„We are very pleased to formalize our already strong collaboration with Everfuel. We are firm believers in cooperation and partnerships through out the value chain based on a common understanding of what is required to succeed. We look forward to developing robust and competitive solutions together with Everfuel making hydrogen available to an ever–growing market,„ sagt Vegard Frihammer, CEO von Greenstat.

„Regional development is essential to get sufficient momentum on rapid implementation of hydrogen across Norway. This requires persistent hard project development work, which is exactly what Greenstat isbringing to the cooperation” sagt Jacob Krogsgaard, CEO und Gründer von Everfuel. “This collaboration will support the development of our Norwegian distribution network with the stated ambition to build 15-20 filling stations in southern Norway before expandingboth northwards and with more stations over time.”