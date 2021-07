Während Gold vor allem als Investment, zum Werterhalt und in Form von Münzen, Barren oder Schmuck Verwendung findet besitzt Silber eine weitere für die Industrie wichtige Funktion.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Die gesamte Silbernachfrage aus der Industrie liegt schon jetzt über 50 %! Der Rest wird vor allem von Investoren nachgefragt, ebenso wie Gold, in Form von Barren, Münzen und der Schmuckindustrie. Da sich Edelmetall-Experten darin einig sind, dass Silber sich schon im Defizit befindet, sollte der Preis weiter steigen! Und damit auch gute Aktien, wie zum Beispiel wie Denarius Silver!

Denarius Silver (WKN: A2QPEY / TSX-V: DSLV) besitzt ein hervorragendes Bergbauportfolio aus Multi-Metall-Assets in Südamerika und Europa. Namentlich handelt es sich um die Silberprojekte ‚Guia Antigua‘ und ‚Zancudo‘ in historischen Bergbaudistrikten in Kolumbien sowie das Polymetall-Projekt ‚Lomero-Poyatos‘ in Spanien.

Da sich alle Projekte im Umfeld von bereits produzierenden Minen befinden, ist die Infrastruktur hervorragend, was sich natürlich extrem positiv auf die Minenerschließungskosten auswirkt!

Der Fünf-Punkte-Plan zum Erfolg!

Diversifiziertes Projekt-Portfolio:

Das Projektportfolio ermöglicht Investoren den Zutritt in ein internationales und ausgewogenes Bergbau-Portfolio vom Explorationsstatus bis hin zur schnellen Produktion. Aufgrund der unterschiedlichen Rohstoffe in den einzelnen Projekten, können gleich mehrere Rohstoffe „gehebelt“ werden!

Alle Projekte in bester Lage:

Mit seinen Projekten in Spanien und Kolumbien befinden sich die Projekte nicht nur in guten Jurisdiktionen sondern zudem noch in unmittelbarer Nähe zu produzierenden Minen. Deshalb ist auch schon eine hervorragende Infrastruktur vorhanden!

Sehr lange Bergbauhistorie:

Die historische Produktivität der jeweiligen Bergbauregionen lassen sich über einen sehr langen Zeitraum zurückverfolgen. Besonders hervor sticht dabei der ‚Iberische‘-Pyritgürtel, in dem schon seit der Römerzeit abgebaut wird!

Hochgradige Funde bestätigen erstklassige Lagerstätten:

Explorationsprogramme von allen drei Projekten haben schon jetzt hochgradige Mineralisierungen zutage gefördert, die nicht nur im Einklang mit historischen Aufzeichnungen stehen, sondern auch den benachbarten Lagerstätten sehr ähneln!

TOP-Management-Team

Das gesamte Denarius Silver Team besteht aus Koryphäen, dass über internationale Erfahrung und Bergbaukompetenz verfügt. Dieses Team ermöglicht seinen Aktionären nicht nur ein schnelles Vorantreiben der Projekte, sondern damit einhergehend auch erheblichen ‚Shareholder Value‘!

An der Unternehmens-Spitze ist Serafino Iacono. Der derzeitige Executive Chairman des Unternehmens wurde anstelle von Frederic Leigh zum Interims Chief Executive Officer ernannt und mit ihm wird Denarius Silver (WKN: A2QPEY) die zukünftigen Herausforderungen angehen. Serafino Iacono kann auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte zurückblicken und hat bereits über 4 Milliarden Dollar an Kapital für verschiedene Unternehmen und Projekte beschafft!

Quelle: Denarius Silver

Mit prall gefüllter Kasse wird losgelegt!

Dank einer großen Finanzierungsrunde konnte Denarius Silver etwa Mitte März mehr als 33 Mio. CAD einwerben. Dabei standen Großinvestoren Schlange. Alleine Gan Columbia Gold nahm nochmals mit 10 Mio. CAD an der Finanzierung teil und die KSAC Europe Investments sicherte sich gleich 15 Mio. CAD. Zu KSAC Europe Investments sollte man wissen, dass es sich dabei nicht um irgendeine kleine Investmentgesellschaft handelt, sondern vielmehr um die 100 %ige Tochtergesellschaft von King Street Capital, eine global agierende Investmentfirma mit rund 16 Mrd. USD an verwaltetem Vermögen.

Mit ihren hohen Unternehmensanteilen von rund 19 % (KSAC Europe Investments) bzw. mehr als 27 % (Gan Columbia Gold) bilden diese beiden Unternehmen quasi die Ankerinvestoren der Gesellschaft und schaffen Vertrauen für die Aktionäre in die Projekte und das Management von Denarius Silver!

Günstige Unternehmensbewertung spricht für deutlich höhere Kurse!

Nach dem Bezahlen der Projektübernahme des spanischen Projekts stehen dem Unternehmen derzeit noch rund 22 Mio. CAD an liquiden Mitteln zur Verfügung! Dem gegenüber steht eine Marktkapitalisierung bei einem derzeitigen Aktienkurs von 0,44 CAD von nur rund 90 Mio. CAD! Demzufolge sind fast 25 % der Marktkapitalisierung durch den Barbestand abgedeckt!

Die werthaltigen TOP-Projekte!

‚Lomero-Poyatos‘ in Spanien:

Das ‚Lomero-Poyatos‘-Projekt in der Provinz Huelva in Südspanien beinhaltet viele verschiedene Metalle (Polymetalle) und liegt innerhalb des iberischen Pyritgürtels, der einer der größten Bezirke mit pyrithaltigen Massivsulfidlagerstätten der Welt ist. Denarius Lagerstätte verfügt über eine hervorragende Infrastruktur und liegt nur 7 Kilometer entfernt vom Matsa ‚Joint Venture‘-Projekt, das über Verarbeitungsanlagen mit einer Kapazität von 4,4 Mio. Tonnen Kupfer- und Polymetallerz pro Jahr verfügt.

Quelle: Denarius Silver

Die direkten Nachbarn Freeport-McMoRan und Matsa sind bereits in Produktion und besitzen große und nicht voll ausgelastete Verarbeitungsanlagen. Würde es sich da nicht anbieten, das Erz von Denarius mitzuverarbeiten?

Eigentlich bleiben unserer Meinung nach fast nur zwei Szenarien für Denarius Silver. Entweder besteht die Möglichkeit, dass man auf Kontraktbasis die nahegelegenen Verarbeitungsanlagen mitnutzen kann, um so extrem viel Geld für den Neubau einer eigenen Mine einzusparen, oder dass ‚Lomero-Poyatos‘-Projekt wird gleich von diesen Weltklassefirmen komplett übernommen. Beide Szenarien sind auf jeden Fall sehr positiv für die Aktionäre von Denarius Silver (WKN: A2QPEY). Am Preis und Cash sollte es zumindest nicht scheitern!

Historische Ressourcen lassen hellhörig werden!

Die von den früheren Besitzern durchgeführten Explorationsarbeiten bestätigten schon im Jahr 2012 eine ‚abgeleitete‘ Ressource von 22,17 Millionen Tonnen mit 3,08 g/t Gold, 62,38 g/t Silber, 0,90 % Kupfer, 0,85 % Blei und 3,05 % Zink!

Quelle Denarius Silver

Damit verfügt die Lagerstätte über 2,4 Milliarden Pfund Kupferäquivalent mit einem Gehalt von 4,94 %!

Die Lagerstätte, speziell die Konzession ‚Rubia‘, ist in der Tiefe und entlang des Streichs weiterhin offen und es wurde bereits ein Unternehmen mit der Planung eines Explorationsprogramms beauftragt, um die abgeleitete Ressourcenbasis zu bestätigen und das Potenzial bei ‚Lomero-Poyatos‘ weiter zu erkunden. Wir erwarten noch signifikantes upside-Potenzial!

Das 22.000 m Bohrprogramm wird Klarheit in Sachen:

Verifizierung: Weitere 14 Verifizierungsbohrungen über rund 2.500 m.

‚Infill‘-Bohrungen: 59 Bohrungen über rund 15.000 m zur Kontrolle früherer Bohrungen, um die Ressourcen zu bestätigen und zu vergrößern.

Erweiterungsbohrungen: 15 Bohrungen über etwa 4.500 m überprüfen die Lagerstätte in der Tiefe und entlang des Streichens!

‚Guía Antigua‘ in Kolumbien

‚Guía Antigua‘ ist ein früherer Silberproduzent, der direkt an die Vorzeigemine ‚Segovia‘ von Gran Colombia Gold angrenzt. 2019 wurden in der ‚Segovia‘-Mine mehr als 214.000 Unzen Gold zu Gesamtförderkosten (‚AISC') von nur 607,- USD produziert. Die naheliegende ‚Guia Antigua‘-Mine hat in den Jahren 2014 und 2016 rund 78.558 Unzen Silber und 1.174 Unzen Gold aus 6.034 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 404,90 g/t Silber und 6,05 g/t Gold produziert.

Quelle: Denarius Silver

Durch diese Minen und Produzentennähe ergeben sich nicht nur Infrastrukturtechnisch hervorragende Synergiemöglichkeiten! Das ‚Guia-Antigua‘-Projekt liegt innerhalb des Bergbaugebiets ‚RPP-140‘ und umfasst die Explorations-, Erschließungs- und Abbaurechte für ein 386 Hektar großes Gebiet, das sich im östlichen Teil des ‚Segovia‘-Bergbautitels von Gran Colombia befindet. Hauptfokus ist die ‚Guía-Antigua‘-Ader, die außerhalb der Gebiete liegt, die mit den Bergbaubetrieben und Explorationsaktivitäten von Gran Colombia in Verbindung stehen.

Das Projekt ‚Guia Antigua‘ befindet sich 130 Kilometer nordöstlich von Medellín im Bergbaurevier ‚Segovia-Remedios‘ im Department Antioquia im Nordwesten Kolumbiens und liegt etwa fünf Kilometer östlich der Stadt und des Bergbauzentrums Segovia.

Adersystem ermöglicht riesiges Potenzial!

Schon im Jahr 2018 identifizierte ein Bohrprogramm direkt drei neue Adern mit hervorragenden Gehalten, einschließlich eines hochmineralisierten Abschnitts mit 3.268 g/t Silber und 8,57 g/t Gold über 1,2 m!

Die ‚Guia Antigua‘-Ader ist der aktuelle Bohrschwerpunkt des gleichnamigen Projekts, das in Geologie, Struktur, Aderstil und Mineralogie den Adern des hochgradigen ‚Segovia‘-Betriebs ähnlich ist. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Silbergehalt und das Silber-Gold-Verhältnis von Westen nach Osten in Richtung Segovia ansteigen. Denn bereits frühere Explorationsarbeiten deuten auf ein sehr starkes Potenzial für weitere Entdeckungen in diesem Gebiet hin.

Bis zum direkten und sehr erfolgreichen Projekt-Nachbar und Goldproduzent Gran Colombia Gold ist es nur ein „Steinwurf“!

Wie bereits erwähnt, betreibt Gran Colombia Gold Corp. im Bergbaubezirk Segovia den Abbau, die Verarbeitung und die Produktion von Gold aus ihren Betrieben ‚El Silencio‘, ‚Providencia‘ und ‚Sandra K‘ im westlich angrenzenden Teil des Gebiets ‚RPP-140‘. Schon im Jahr 2019 wurden hier mehr als 214.000 Unzen Gold zu extrem niedrigen Gesamtförderkosten von nur 607,- USD produziert.

Quelle: Denarius Silver

Zudem sind die hochgradigen Minen seit über 150 Jahren kontinuierlich in Betrieb und haben in dieser Zeit etwa 5 Millionen Unzen Gold produziert.

Das kolumbianische ‚Zancudo‘-Projekt!

Quelle: Denarius Silver

Das zweite Projekt von Denarius in Kolumbien ist das ‚Zancudo‘-Projekt, welches aus einer 1.052 Hektar großen Bergbaukonzession besteht, inklusive der historischen Goldmine ‚Independencia‘, die sich im mittleren ‚Cauca‘-Goldgürtel befindet.

Die geschätzte historische Gesamtproduktion, die bis auf das Jahr 1793 zurückgeht, beläuft sich auf 1,5 bis 2 Millionen Unzen Goldäquivalent mit einem Gewinnungsgrad von 14,6 g/t Gold und 108 g/t Silber. In der ‚Independencia‘-Mine wurde ein epithermales Adersystem mit mittlerer Sulfidierung über eine Streichlänge von 3,5 km und in einer Tiefe von etwa 300 m abgebaut.

Auch dieses Projekt ist umringt von außergewöhnlichen Gold- und Silberlagerstätten der größten Produzenten der Welt! GoldMining zum Beispiel ist direkter Nachbar und besitzt 9,6 Millionen Unzen Goldäquivalent an Ressourcen.

Gran Colombia erwarb ‚Zancudo‘ im Jahr 2010 und führte in den Jahren 2011 und 2012 ein 14.000 m umfassendes Bohrprogramm durch. Im März 2017 unterzeichnete Gran Colombia ein Optionsabkommen mit IAMGOLD Corp. für die Exploration und den potenziellen Kauf einer Beteiligung (bis zu 70 %) an ‚Zancudo‘. Durch den Erwerb des Projekts durch Denarius Silver von Gran Colombia geht dieses Optionsabkommen nun auf Denarius über.

Auch hier… riesiges Potenzial im Adersystem!

Die Gesamtproduktion des ‚Titiribí‘-Distrikts wurde auf 1,5 bis 2,0 Millionen Unzen Goldäquivalent geschätzt!

Top Lage neben dem ‚Titiribí‘-Projekt von GoldMining mit seiner ‚gemessenen und angezeigten‘-Ressource von 6,2 Millionen Unzen Goldäquivalent sowie einer ‚vermuteten‘-Resource von 3,4 Millionen Unzen Goldäquivalent!

Von 2017 bis 2019 hat IAMGOLD insgesamt 16.224 Bohrmeter niedergebracht und über 4 Millionen USD seiner Explorationsverpflichtung getätigt!

Investition von weiteren 6 Millionen USD in Exploration sind noch nötig, um das Projekt in Richtung Machbarkeit voranzutreiben!

Das heißt also, dass IAMGOLD noch erheblich zu den Erschließungskosten beiträgt und die Aktionäre am Ende vielleicht eine 30 % Beteiligung an einer produzierenden Mine erhalten, sofern IAMGOLDs Erschließungskampagne erfolgreich ist.

Denarius Silver Investment-Highlights im Überblick:

Alle Projekte befinden sich alle in unmittelbarer Nähe zu produzierenden Minen und verfügen über eine robuste Infrastrukturanbindung, um die aussichtsreichen Projekte schnellstmöglich voranzutreiben!

Hervorragende Synergieeffekte beim ‚Guia Antigua‘-Projekt mit Gran Colombia: Der extrem produktive ‚Segovia‘-Betrieb auf dem benachbarten Grundstück, nur wenige Kilometer entfernt, schafft einen großen Vorteil für den Abbau der ‚Guia Antigua‘- Ader , einschließlich des Zugangs zur Aufbereitungsanlage und der gesamten Infrastruktur!

Alle Explorationsgenehmigungen sind bereits erteilt!

Die Explorationsprogramme, die von den vorherigen Eigentümern auf allen drei Projekten durchgeführt wurden, haben hochgradige Mineralisierungen ergeben, die mit der langen Geschichte der Konzessionsflächen sowie den ertragsreichen benachbarten Lagerstätten übereinstimmen!

Fortführung bzw. Neustart von Explorationsbohrungen haben auf den einzelnen Projekten bereits begonnen!

Starke Cash-Position und erfolgreiches Weltklasse-Management um Serafino Iacono. Er kann eine Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Aktionärsvermögen durch Exploration, Entwicklung und Abbau von Projekten nachweisen. So hat er über 4 Milliarden Dollar an Kapital in den letzten Jahren einsammeln können!

Für uns präsentiert sich Denarius Silver als ein potenzieller Übernahmekandidat!

Starke Aktionärsbasis: 29 % im Besitz von Gran Colombia Gold und 19 % KSAC Europe Investments !

Starker Newsflow in den kommenden Wochen und Monaten!

https://www.youtube.com/watch?v=6hrCHyYl9XI

Fazit:

Angesichts der Tatsache, dass auch die EU-Fördergelder in Höhe von 3,1 Milliarden Euro locker macht, sollte auch Denarius Silver (WKN: A2QPEY / TSX-V: DSLV) davon einen beträchtlichen Teil abbekommen, da diese Förderung in die Bereiche Metallbergbau und Metallurgie in Andalusien fließen.

Quelle: sevilla.abc.es

Mit diesem Programm sollen etwa 6.800 Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Clou ist, dass das ‚Lomero-Poyatos‘-Projekt quasi mitten im Herzen dieses Gebiets liegt. Nicht zuletzt deshalb macht sich Euphorie breit, dass hier eventuell Europas nächster Kupfer-Produzent entsteht!

Neben seiner genialen Lage direkt neben den größten Produzenten in Spanien und nur sieben Kilometer entfernt von der Kupfer Mine ‚Matsa‘, die übrigens seit Februar 2021 für 2 Milliarden USD zum Verkauf steht, kann man auch mit seiner 2,4 Milliarden Pfund Kupferäquivalent-Lagerstätte, deren Marktwert bei fast 10 Mrd. USD liegt, auf allen Ebenen punkten.

Ob hier schon in kürzester Zeit der nächste Rohstoffproduzent entsteht, kann derzeit noch nicht ganz sicher gesagt werden, wenngleich die Chancen dafür extrem gut stehen. So oder so liefert die Aktie schon kurzfristig genügend Daten aus den Bohrprogrammen, die eine Neubewertung des Unternehmens rechtfertigen werden. Und nicht zuletzt bieten alle drei Projekte von Denarius Silver (WKN: A2QPEY) massives Aufwärtspotenzial.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

Dieser Artikel wurde am 09. Juli 2021 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Denarius Silver, eigene Recherche

