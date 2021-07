Aladdin Healthcare Technologies mit neuem Forschungsergebnis bei COVID-19-Diagnosen

Die Analyse wurde in Nature Machine Intelligence veröffentlicht, einer renommierten wissenschaftlichen monatlichen Fachzeitschrift mit Sitz in London, die ihren Fokus auf Themen wie künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning und Robotik legt. Aladdin leistete somit gemeinsam mit bedeutenden internationalen Wissenschaftlern seinen Beitrag zum Forschungsfortschritt in einem Bereich, der angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie ebenso aktuell wie entscheidend ist.

Machine Learning-Methoden können zur schnellen und präzisen Erkennung von COVID-19 in einem sehr frühen Stadium aus Thorax-Röntgenaufnahmen und Thorax-Computertomographien eingesetzt werden. Sie können eine Ergänzung zu Standard PCR-Tests oder sogar zu einer Alternative in den Ländern werden, in denen keine PCR-Tests verfügbar sind. Deshalb ist es so wichtig, die Forschung in diesem Bereich fortzusetzen und auszubauen.

Die systematische Analyse, an der das Aladdin-Team teilnahm, begann mit einem detaillierten Screening von mehr als 2.000 Studien, die im Jahr 2020 veröffentlicht wurden, und konzentrierte sich nur auf Untersuchungen, deren Methodik ausreichend dokumentiert war. Die Analyse führte zur Feststellung, dass keines der identifizierten Machine Learning-Modelle potenziell für die klinische Anwendung geeignet ist und gab die Empfehlungen eine bessere Modellentwicklung und gut dokumentierte wissenschaftliche Publikationen anzustreben. Die Studie markiert einen Meilenstein auf dem Weg zu einem neuen Standard für den Austausch von Big Data auf internationaler Ebene, einschließlich multimodaler Daten wie z. B. Bildgebung, unter Verwendung einer neuen proprietären KI-Plattform, an der Aladdin derzeit arbeitet. Ziel ist es, mit den großen Akteuren aus der internationalen Gesundheitsbranche zusammenzuarbeiten und eine neue Methode zur Diagnose von Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen zu liefern, die schwerwiegende mit COVID-19 verbundene Probleme darstellen.