DGAP-News: Granite Creek Copper Limited

Granite Creek Copper schließt IP-Erkundung ab und startet Phase 2 des erweiterten Bohrprogramms auf dem Kupfer-Gold-Projekt Carmacks im Yukon, Kanada



14.07.2021 / 14:57

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Granite Creek Copper schließt IP-Erkundung ab und startet Phase 2 des erweiterten Bohrprogramms auf dem Kupfer-Gold-Projekt Carmacks im Yukon, Kanada



14. Juli 2021 - Vancouver, BC, Granite Creek Copper Ltd. (TSX.V: GCX | OTCQB: GCXXF) ("Granite Creek" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Simcoe Geophysics die 20,8 Linienkilometer umfassende der IP-Erkundung (induzierten Polarisation) im Zielgebiet Carmacks North des Unternehmens abgeschlossen hat. Vorläufige Ergebnisse der Erkundung haben mehrere oberflächennahe Aufladbarkeitsanomalien identifiziert, die als Ziele für Schürfgräben und RC-Bohrungen (Reverse Circulation Drilling, Rückspülbohrungen) in Phase 2 der Saison 2021 priorisiert wurden. Granite Creek gibt außerdem den Abschluss von Phase 1 seines Bohrprogramms 2021 bekannt, das 19 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 6.355 m in den Zonen 1, 2000S und 13 der Lagerstätte Carmacks umfasste. Die erste Tranche der Analyseergebnisse aus Phase 1 wird sehr bald erwartet und nach Eingang und Prüfung durch das Unternehmen schubweise veröffentlicht. Nach Abschluss dieser ersten Bohrphase hat Vision Quest Exploration mit Sitz in Whitehorse, Yukon, ein RC-Bohrgerät zur Liegenschaft mobilisiert und mit den Phase-2-Bohrungen begonnen, die voraussichtlich etwa 3000 m umfassen werden. Angesichts des frühen Beginns der Feldsaison 2021 und ermutigender erster Erfolgsmeldungen hat Granite Creek die Entscheidung getroffen, das zuvor definierte 10.000 Bohrmeter umfassende Programm um eine dritte Phase zu erweitern, die dem Gesamtprogramm voraussichtlich weitere 2.700 m an Kernbohrungen hinzufügen wird. Der Starttermin der Phase 3 ist vorläufig für Anfang September vorgesehen. Möglicherweise kann der Starttermin auf Ende August vorgezogen werden. Das Unternehmen wird diesbezüglich in den kommenden Wochen weitere Informationen zur Verfügung stellen. Seite 2 ► Seite 1 von 4



