ADX Energy Ltd (ASX-Code: ADX) stellt die beigefügte Präsentation bereit, in der das Geschäftsmodell für die Speicherung von grünem Wasserstoff in den zu 100 % ADX-eigenen produzierenden Feldern Gaiselberg und Zistersdorf im Wiener Becken (Österreich) (ADX-Felder) umrissen wird. ADX und Horváth führen eine Vormachbarkeitsstudie für die Speicherung von grünem Wasserstoff in den ADX-Feldern durch und haben Gespräche mit strategischen Partnern für die Erzeugung erneuerbarer Energien aufgenommen, die in unmittelbarer Nähe der ADX-Felder bestens positioniert sind. ADX beabsichtigt, ein Pilotprojekt mit einem 1-MW-Elektrolyseur zur Erzeugung, Speicherung und zum Verkauf von grünem Wasserstoff in das lokale Gasnetz zu beginnen.



Wichtige Punkte:



- Am 21. Januar 2021 meldete ADX ein Kooperationsabkommen mit renommierten und erfahrenen Wasserstoffexperten Horváth & Partners (Horváth) zur Bewertung der Verwendung von Erdgasspeichern in den Produktionsfeldern Gaiselberg und Zistersdorf im Wiener Becken (ADX-Felder) für die Speicherung von grünem Wasserstoff (H2).



- Die ADX-Felder eignen sich sehr gut für die Speicherung von grünem Wasserstoff aufgrund ihrer Nähe zu wichtigen erneuerbaren Stromquellen, die für die Elektrolyse zur Erzeugung von grünem Wasserstoff verwendet werden können, der Verfügbarkeit hochwertiger Speicher in geeigneter Tiefe sowie der hervorragenden Gasexportinfrastruktur, die für den Export von grünem Wasserstoff verwendet werden kann.



- ADX und Horváth haben das Geschäftsmodell für die Speicherung von grünem Wasserstoff im Wiener Becken weiterentwickelt und befinden sich in Gesprächen mit Produzenten erneuerbarer Energien, um eine strategische Partnerschaft für den Start eines Pilotprojekts zu bilden.

- Die beigefügte Präsentation fasst das Geschäftsmodell des Speicherprojekts für grünen Wasserstoff (H2) im Wiener Becken und ADXs strategische Expansion in Technologien zur Erzeugung grüner Energie und Dekarbonisierung zusammen.