Blue Lagoon erhöht Anteilbesitz an Dome Mountain um 21,73 % auf 100 %

21. Juli 2021 - Vancouver, British Columbia - Blue Lagoon Resources Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: BLLG; FWB 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Besitzanteile am Goldprojekt Dome Mountain konsolidiert hat und nun zu 100 % im Besitz des Projekts ist. Das Projekt Dome Mountain wird über die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Gavin Mines Inc. („Gavin Mines“), gehalten. Bis vor Kurzem hielt das Unternehmen 78,27 % der Anteile an Gavin Mines, während sich die restlichen 21,73 % im Besitz von drei unabhängigen Parteien befanden. Das Unternehmen hat mit diesen Parteien erfolgreiche Verhandlungen geführt, um ihre Anteile an Gavin Mines zu erwerben, und hält nun sämtliche (100 %) ausstehenden Anteile an Gavin Mines.

„Wir freuen uns ungemein, dass wir die mehr als 12 Monate anhaltenden Gespräche mit dem Erwerb der Minderheitsbeteiligung an Dome Mountain zugunsten des Unternehmens abschließen konnten. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, den wir seit Übernahme des Projekts vor nur 14 Monaten erreicht haben“, meint Rana Vig, President und CEO von Blue Lagoon Resources. „Nachdem das Unternehmen nun alle Besitzanteile hält, ist es gut aufgestellt, um das Projekt Dome Mountain rasch auszubauen, und verbessert seine zukünftigen Chancen auf eine Übernahme durch einen großen Produzenten in diesem Gebiet erheblich“, so Vig weiter.

Die Konsolidierung der Eigentumsanteile bedeutet, dass das Unternehmen das Projekt jetzt zu 100 % besitzt und dass somit der Umsatzerlös aus dem laufenden und künftigen Verkauf von Material, das aus der Mine Dome Mountain gefördert wird, zu 100 % Blue Lagoon zufällt, ohne dass ein Teil der Einnahmen an die Inhaber von Minderheitsbeteiligungen am Projekt abgegeben werden muss. Darüber hinaus hat Blue Lagoon nun die volle Kontrolle über das Projekt für mögliche Verhandlungen über einen zukünftigen Verkauf oder ein Joint Venture in Bezug auf das gesamte Projekt oder einen Teil davon. Damit verbessert sich auch die Bewertung des Projekts deutlich, da es nicht länger notwendig ist, mit den Inhabern von Minderheitsanteilen zu verhandeln.